Els pensionistes catalans destinen el 67 % dels seus ingressos a pagar la hipoteca o el lloguer del pis

Els pensionistes catalans destinen el 67 % dels seus ingressos a pagar l'habitatge, mentre que la mitjana espanyola és superior al 70 %, segons un estudi de Pisos.com, que pren com a referència una quota hipotecària mitjana de 551 euros i una renda mitjana de lloguer de 811 euros. Per autonomies, els pensionistes de les Balears són els que més part dels seus ingressos destinen a la hipoteca, en concret el 86 %, seguit dels de Madrid, amb el 68 %, i Catalunya, que se situa en el 67 %. A l'altre costat de la taula s'hi situen els pensionistes asturians, amb el 38 %; els extremenys, amb el 42%; i els castellanolleonesos, amb el 42 %. Respecte del lloguer, els inquilins més grans de les Balears (125 %), Madrid (124 %) i la Comunitat Valenciana (105 %) són els que més diners han d'invertir, front als asturians (52%), extremenys (55 %) i els castellanomanxecs (56 %), que són els que menys pressupost hi destinen.

Només en set comunitats els pensionistes reben pensió per damunt de la mitjana estatal. El País Basc se situa al capdavant de la llista, amb 1.189 euros, seguit de Madrid i Astúries, tots dos amb 1.128 euros, Navarra (1.100 euros), Aragó i Cantàbria (1.007 euros) i Catalunya (993 euros).

Això no obstant, tots els pensionistes d'aquestes comunitats tenen dificultats a l'hora d'afrontar el pagament de la hipoteca o del lloguer del seu habitatge habitual.