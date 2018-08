El preu de la llum es dispara el 35 % a l'agost i bat el rècord d'aquest any

El preu mitjà del mercat elèctric espanyol ha aconseguit aquest mes d'agost els 64,3 euros per megawatt hora (MWh), fet que suposa un encariment del 35,5 % respecte al mateix mes de l'any passat i el seu nivell mensual més alt des del gener del 2017.

Segons dades recollides per Europa Press a partir de l'operador del mercat Omie, aquest preu és el 3,9 % superior al registrat el mes de juliol passat. El preu marcat a l'agost pel conegut com pool toca així el seu màxim des del gener del 2017 (71,4 euros), un mes que va estar marcat pels pics en el preu de l'electricitat, després de l'onada de fred de la segona quinzena del mes, que va portar a tocar, un darrere l'altre, els registres més elevats des del desembre del 2013 i va superar en alguns moments de puntes la cota dels 100 euros per MWh.

El mes d'agost no ha fet més que fer créixer l'espiral alcista en el preu de l'electricitat que es registra des de l'inici del període estival, que s'ha caracteritzat per uns costos dels combustibles internacionals i dels drets d'emissió més elevats, indiquen a Europa Press fonts del sector. A més, l'època d'estiu comporta una caiguda en la producció renovable que, en el cas de l'eòlica, ha estat inferior a la mitjana d'aquest període, cosa que ha aboca a recórrer a la generació tèrmica per a la cobertura de la demanda, sent el seu cost la principal referència de preu del mercat.

Així, al llarg d'aquest mes d'agost s'han arribat a registrar els deu preus diaris del pool més alts en el que portem de 2018 i s'han superat el passat 29 d'agost els 70 euros per MWh.

Si segueix aquesta tendència a l'alça del pool en els propers mesos, tal com apunten els mercats de futur, el 2018 seria el segon any, tan sols per darrere del 2008 (64,4 euros), amb el preu mitjà del mercat elèctric més car des del 1998.

El preu majorista de l'electricitat té un pes proper al 35 % sobre el rebut final, mentre que al voltant del 40 % correspon als peatges i prop del 25 % restant, a l'IVA i l'impost sobre l'electricitat.

El mercat majorista funciona de forma marginalista, de manera que les tecnologies entren per ordre de cost i l'última d'elles a participar, la més cara, marca el preu per al conjunt.

El Govern central va congelar el 2018, i per cinquè any consecutiu, els peatges i càrrecs elèctrics amb els quals els consumidors sufraguen els costos regulats.

Així, l'increment en el preu majorista de l'electricitat suposarà un augment de gairebé el 3 % respecte al passat mes de juliol en el rebut d'electricitat d'aquest mes d'agost dels consumidors, i han encadenat així el seu cinquè mes a l'alça. En concret, la factura mitjana per a un consumidor domèstic supera aquest agost els 72 euros, a falta d'un dia per a la conclusió del mes, una mica més de dos euros que la corresponent al mateix període del mes passat.

D'aquest import de la factura, 14,39 euros corresponen al terme fix, 42,42 euros al consum, 2,9 euros a l'impost d'electricitat i 12,54 euros a l'IVA.

Respecte al mateix mes de l'any passat, l'encariment registrat aquest agost en el rebut és d'un 12 %, amb gairebé vuit euros més.

De fet, el rebut de la llum en el que portem d'any ja supera l'import destinat al mateix període del 2017 per un consumidor, que ha d'assumir l'abaratiment que havia acumulat en el primer trimestre de l'any.

Així, entre el gener i l'agost d'aquest exercici el rebut de la llum suma un import de 548,75 euros per al consumidor, enfront dels 543,59 euros que va haver de destinar en els vuit primers mesos del 2017, fet que suposa més 5 d'euros.

No obstant això, aquest encariment en el rebut de la llum no es trasllada igualitàriament a tots els consumidors, ja que prop del 60% dels consumidors a Espanya són al mercat lliure, mentre que poc més del 40 % estan sota una tarifa regulada, denominada PVPC i subjecta a aquests vaivens del pool.