La UE descarta renegociar el tractat de lliure comerç amb els Estats Units

n La Comissió Europea va descartar ahir que renegociï l'acord de lliure comerç amb EUA, el TTIP, alhora que va defensar que les discussions comercials amb Washington estiguin centrades per ara en la reducció d'aranzels i en evitar-ne de nous, per exemple, al sector de l'automòbil. «No s'està tornant a iniciar el procés de negociació del TTIP», va assegurar la comissària de Comerç, Cecilia Malmström, en un debat a l'Eurocambra, on va defensar la importància del grup de treball entre els dos blocs comercials creat després de la reunió entre Jean-Claude Juncker i Donald Trump.