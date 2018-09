La CE recull informació de la nova política d'equipatge de Ryanair

La Comissió Europea (CE) és «conscient» dels dubtes de legalitat que presenta la nova política d'equipatge de Ryanair i «està en contacte amb les autoritats irlandeses per demanar més informació», van dir ahir a Efe fonts europees.

La companyia aèria irlandesa de baix cost va anunciar la setmana passada que a partir del proper 1 de novembre aplicarà diferents condicions d'embarcament per a passatgers prioritaris -que paguen una taxa prèvia i està limitat a 95 places per vol- i no prioritaris.

Els passatgers no prioritaris estaran obligats a facturar i pagar el seu equipatge de mà -entre 8 i 50 euros- i només se'ls permetrà viatjar amb un paquet petit com una bossa, maletí o motxilla, ja que tot equipatge de mesures superiors a 35 x 20 x 20 cm, com les maletes de mà, haurà d'anar a la bodega de l'avió.