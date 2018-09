El Govern central abordarà «canvis estructurals» per «una evolució racional» del preu de l'electricitat

El Govern central va assegurar ahir que treballa en les polítiques necessàries que permetin «una evolució racional» dels preus de l'electricitat i que abordarà «els canvis estructurals» que siguin necessaris per emprendre aquesta situació. En un comunicat, el ministeri per a la Transició Ecològica assenyala que la conjuntura actual és conseqüència d'un model energètic i de funcionament de mercat «caracteritzat per la volatilitat de preus i la desprotecció dels col·lectius més vulnerables».

L'Executiu subratlla que prepara «reformes substantives» per a la transició energètica i, mentrestant, garantirà la protecció «als col·lectius més vulnerables». La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, compareixerà el 19 de setembre al Congrés per donar explicacions per l'increment del preu de la llum dels últims mesos, que s'ha aguditzat a l'agost amb un encariment del preu mitjà del mercat elèctric espanyol del 35,5 % respecte al mateix mes del 2017 i que ha registrat el nivell mensual més alt des del gener del 2017. Ribera traslladarà en comissió parlamentària la intenció d'abordar «amb valentia els canvis estructurals necessaris per emprendre aquesta situació».

Així, el Govern destaca que treballa en polítiques per «evolució racional» dels preus de la llum, «en un futur amb increment d'energies renovables, i presta especial atenció als consumidors més vulnerables».