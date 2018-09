Els ramaders es mobilitzen en contra dels atacs dels animals salvatges a bestiar

Unes 300 persones van participar ahir en la manifestació convocada per Unió de Pagesos (UP) per denunciar els danys que ocasiona la fauna salvatge protegida a l'activitat ramadera extensiva.

Sota el lema «El territori de muntanya, en lluita. Os, voltor, cabirol, senglar... Prou danys de fauna!», la mobilització va discórrer per diversos trams urbans de les carreteres C-28 i N-230, també per l'avinguda del Garona i el passeig de la Llibertat de Viella. El coordinador nacional d'UP, Joan Caball, va defensar la necessitat d'assolir un «pacte» amb la gent que viu en aquesta part del territori per tal d'acordar noves polítiques de gestió d'aquest tipus d'animals que contribueixin, va dir, a fer compatible la seva coexistència. La protesta va estar encapçalada per tres tractors i va tenir la presència del síndic d'Aran, Carlos Barrera, a més de representants d'organitzacions ramaderes d'altres comunitats de l'Estat espanyol i del sud de França i de membres del sector turístic de la Vall d'Aran. Caball considera que «al país hi ha d'haver un pacte» sobre les polítiques de gestió de la fauna salvatge protegida del Pirineu, per tal que la seva presència pugui coexistir amb l'activitat ramadera extensiva d'aquesta zona del Pirineu.

Per aquest motiu, va dir que si no es produeixen canvis en aquest sentit s'haurà d'acabar triant entre tenir «gent que visqui en el territori o animals que no són autòctons d'aquí», va recalcar. El coordinador nacional d'UP també va explicar que cal analitzar el volum d'ossos de la zona, més enllà de decidir retirar Goiat. Des del sindicat agrari denuncien que la fauna salvatge, sobretot ossos i voltors, estan augmentant, al mateix temps que, asseguren, ho fa el nombre d'atacs al bestiar.

Barrera va explicar que el programa de reintroducció PirosLife es va posar en marxa «sense el consens necessari», motiu pel qual va reblar: «23 anys després hem de fer actes com el d'avui».