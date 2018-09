Taurus serà a la fira de referència en electrònica i electrodomèstics a Frankfurt

Taurus Group, de la Seu d'Urgell, és present per tercer any consecutiu a l'IFA, a Berlín, que és la fira internacional més important d'electrodomèstics i electrònica de la llar, amb les seves marques Taurus i Solac, segons va explicar l'empresa ahir en comunicat. A més, aquest any es presentaran les novetats de la marca BLACK + DECKER, fruit de l'acord signat entre les dues companyies. La fira IFA, que se celebra a la capital alemanya, va començar ahir i s'allargarà fins al proper dimecres, 5 de setembre.

Les marques del Grup Taurus presentaran tant els seus productes històrics destacats com els seus últims desenvolupaments de productes. D'entre ells destaca un any més Mycook Touch, el robot de cuina intel·ligent amb Wi-Fi, pantalla tàctil i receptes il·limitades, els centres de planxa compactes de Solac i les noves batedores de mà Taurus de 1.200 W amb un nou motor d'alt rendiment.