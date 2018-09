El comitè d'empresa de Seat demana contractar un centenar de treballadors més tot i la falta de motors

El comitè d'empresa de Seat té previst demanar la contractació d'un centenar de treballadors, que actualment operen per a la firma automobilística a través d'empreses temporals, malgrat la falta de motors que suposarà deixar de produir uns 10.000 cotxes fins al desembre a la seva planta de Martorell.

El president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero, va explicar a Europa Press que aquesta demanda respon la necessitat de cobrir la creació del segon torn de producció del model Audi A1 prevista per a aquest novembre. Seat preveu deixar de produir fins a 10.000 cotxes -xifra que s'acabarà de concretar aquesta setmana- desconvocant dies de producció per reduir el nombre de cotxes davant la falta de suficients motors a causa de les noves homologacions i de l'augment de la demanda de gasolina en detriment del dièsel. El setembre, s'estima que es deixaran de produir un total de 7.000 cotxes desconvocant la producció dels caps de setmana i de dos o tres dies ordinaris, encara per definir, i que els 3.000 restants correspondrien als ajustos que s'hagin de fer fins al desembre. Malgrat això, Carnero va fer ressaltar que la previsió de batre un nou rècord de vendes el 2018, que ha estimat que podria situar-se en els 492.000 cotxes, suposarà que els dies de tancament col·lectiu no acabin afectant els treballadors, que veuran ampliada la seva paga de beneficis.