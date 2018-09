Fainé rebrà el premi Forbes a la Filantropia pel compromís social

El president de la Fundació Bancària la Caixa i de Criteria Caixa, el manresà Isidre Fainé, ha estat reconegut amb el primer premi Forbes a la Filantropia pel seu «compromís social», que li lliurarà Florentino Pérez el pròxim 17 de setembre a Madrid.

En una entrevista en exclusiva per a la revista Forbes, Fainé ha afirmat que l'«obsessió» de l'entitat que presideix ha estat «treballar per a les persones que ho passen pitjor» i ha posat com a exemple la lluita contra la pobresa infantil a través del programa CaixaProinfancia.

«Ens hem proposat trencar el cercle de pobresa hereditària, aquella que es transmet de pares a fills i a successives generacions en famílies amb escassetat de recursos», explica Fainé, i ha afegit que la fundació ha treballat amb 283.500 nens i nenes durant 10 anys.

L'habitatge i l'ocupació són altres àmbits de la Fundació Bancària la Caixa a través dels programes Lloguer Solidari, Habitatge Assequible i Incorpora: «Les persones que no tenen habitatge o feina són dos col·lectius preferents per a la Fundació Bancària la Caixa», ha explicat Fainé.

«No podem quedar-nos quiets, sense posar tot de la nostra part, quan veiem al nostre voltant persones que tenen necessitats bàsiques no cobertes i que pateixen per això», explica el manresà en l'entrevista.

La cultura de l'esforç és, per a Fainé, «veritablement la forma moderna de fer filantropia» i un valor associat a la labor social de la seva fundació que «té molt a veure amb l'apoderament».

L'editor i director de Forbes, Andrés Rodríguez, ha assegurat que és «un honor» lliurar a Fainé la primera edició del premi Forbes a la Filantropia i ha subratllat la significativa tasca de la fundació la Caixa en l'àmbit social.

La Fundació Bancària la Caixa concentra més del 90 % dels actius de totes les fundacions filantròpiques espanyoles: «Entre el 2008 i 2017, la Caixa ha dedicat més de 5.000 milions d'euros a l'avanç de la nostra societat, bàsicament en les problemàtiques social, cultural, educativa i científica», ha destacat Fainé.