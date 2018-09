Gay de Montellà es mostra disposat a optar a presidirla CEOE

El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, es va mostrar ahir disposat a presentar la seva candidatura a la presidència de la CEOE, la patronal estatal, si compta amb el suport de la junta directiva de l'organització catalana.

En declaracions als periodistes després de participar en la firma de l'Acord Interprofessional de Catalunya (AIC), el president de Foment va explicar que portarà «aquesta reflexió» a la reunió de la junta, cosa que podria derivar en un debat sobre l'eventualitat de presentar la seva candidatura a rellevar Juan Rosell, que acaba mandat al capdavant de la CEOE.

Preguntat per si presentaria la seva candidatura si li ho demana la junta, Gay de Montellà va assenyalar: «Jo he de fer el millor per a Foment». «Si m'ho demanés, jo sempre seré fidel a la meva junta», va apuntar a continuació el president de la patronal catalana.