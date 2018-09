L'atur a les comarques centrals s'incrementa el 4% durant l'agost

L´atur a les comarques centrals s´ha incrementat aquest passat mes d´agost el 4,07%, dada que en xifres absolutes es tradueix en 1.045 persones més a les llistes de l´atur que al juliol. En termes relatius, a més, es tracta d´un incrementar superior al del conjunt de Catalunya on l´atur s´ha incrementat, durant l´agost el 3,14% fins a situar-se en 380.718 aturats. Tot i això, en termes interanuals l´atur s´ha reduit tant al conjunt de Catalunya com a les comarques centrals en una proporció molt semblant, el 4,19% i el 4,34%, respectivament, segons les dades publicades aquest dimarts pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Per comarques, a la Catalunya Central, en el darrer mes l´atur només ha registrat un descens molt discret en dues: l´Alt Urgell i la Cerdanya, amb 13 i 2 persones menys, respectivament.

D´altra banda, al Bages, la xifra de persones sense feina s´ha incrementat el 2,16% en el darrer mes fins a tornar a superar la barrera dels 9.533. Tot i això, la xifra encar queda lluny de les més de 9.900 persones que ara fa un any no tenien feina. Al Berguedà, els demandants d´ocupació també s´han incrementat en l´últim mes. En aquest cas ho han fet el 4,93% i ar ahi ha gairebé un centenar de desocupats més que al juliol. A l´Anoia, les llistes de l´atur s´han engruixit en 320 persones, que suposen el 4,43% més d´aturats que al juliol. Al Moianès, l´increment ha estat inferior, del 3,05% i ara es torna a superar el mig miler de persones sense feina, en concret són 506.

Al Solsonès, l'augment ha estat més gran en termes relatius, del 5,73%, però es continua per sota de la barrera del 505 aturats que hi havia ara fa un any. En concret, l´agost del 2018 s´ha tancat amb 461 persones sense feina.

De totes formes, la comarca on més s´ha incrementat la desocupació és al Baix Llobregat Nord. L´augment mensual de l´atur ha estat del 7,79% i ara hi ha 5.633 persones sense feina.

Pel que fa a l´increment experimentat al conjunt de Catalunya, el converteix en la comunitat autònoma en la qual més puja l'atur a l'agost en nombres absoluts, mentre que es col·loca en segona posició en termes relatius, darrere les Illes Balears, que ha registrat un increment del 3,72%.

Al conjunt d'Espanya, la xifra de desocupats registrats s'ha elevat en 47.047 persones més, cosa que marca el major increment en un mes d'agost des del 2011 i deixa el nombre total d'aturats inscrits en 3.182.068.

Segons les dades publicades ahir pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, en l'últim any l'atur a Espanya ha disminuït en 200.256 persones fins a situar el nombre de desocupats en el nivell més baix assolit en un mes d'agost dels últims deu anys.

A Catalunya, la desocupació ha caigut en l'últim any en 16.669 persones, fet que suposa una reducció del 4,19% en relació amb l'agost del 2017.

L'increment de l'atur va acompanyat d'una caiguda dels afiliats a la Seguretat Social, que a Catalunya es van xifrar en 65.891.

El sector serveis és el gran responsable de l'increment de l'atur a l'agost en haver-se engrandit el nombre de desocupats en aquest apartat en 10.440 persones, mentre que en la construcció han sumat 1.632 més desocupats, i en la indústria, 1.268 més. L'agricultura és l'únic sector en el qual l'atur no ha pujat i s'ha comportat de manera positiva en descendir en 378 persones. En aquests moments, la gran majoria dels aturats a Catalunya estan al sector serveis (270.595), front als 33.784 de la construcció, els 43.982 de la indústria i els 7.685 de l'agricultura.

Per províncies, Barcelona concentra 285.953 aturats; Girona en comptabilitza 33.023; Lleida, 18.467; i Tarragona, 43.275.

Del total d'aturats a Catalunya, 161.038 són homes i 219.680 són dones, mentre que 23.555 tenen menys de 25 anys. Al conjunt d'Espanya, l'atur registrat va augmentar en les 17 autonomies, encapçalades per Catalunya (11.594 desocupats més) i Andalusia (8.284 més). Respecte als contractes registrats a l'agost, Catalunya va concentrar un total de 232.827 - 95.140 menys que el mes anterior - del total d'1,6 milions que es van signar a l'estat espanyol.