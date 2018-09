Les matriculacions es disparenel 20 % durant l'agost a Catalunya

La matriculació de turismes i tot terrenys a Catalunya s'ha incrementat el 20,5 % a l'agost en relació al mateix mes de l'any passat, fins a les 14.431 unitats, segons dades de les patronals Anfac, Faconauto i Ganvam.

L'increment de vendes de turismes i tots terrenys s'ha vist afavorit per les matriculacions efectuades just abans de l'entrada en vigor –l'1 de setembre passat- de la normativa europea de mesurament d'emissions, el que ha comportat un «increment excepcional» de les vendes, segons la patronal, gràcies a les promocions per rebaixar l'estoc de vehicles fabricats anteriorment.

Així, al conjunt de tot l'Estat, les matriculacions de turismes i tot terrenys han pujat fins al 48,7 %, fins a les 107.692 unitats, una xifra molt elevada, sobretot en un mes tradicionalment fluix. De fet, per trobar un mes d'agost amb més de 100.000 vehicles matriculats cal remuntar-se al 2006.

Pel que fa el període acumulat entre gener i agost, Catalunya registra un increment del 3,4 % respecte del gener i l'agost de l'any passat, fins a arribar a les 132.214 unitats, mentre que al conjunt de l'Estat l'augment de les matriculacions és del 14,6 %, amb un total de 973.542 turismes i tot terrenys comercialitzats.

Pel que fa als diferents canals, el de particulars ha registrat un total de 57.457 matriculacions l'agost, una xifra que suposa el 27 % més en comparació al mateix mes de l'any 2017, i en l'acumulat l'augment ha estat de l'11,4 %, fins a unes vendes de 461.135 unitats.

Respecte del canal d'empreses, aquest ha tancat el mes d'agost amb un total de 43.730 comercialitzacions, una xifra que suposa un augment del 85,7 % respecte del mateix mes del 2017. A més, el canal d'empreses és el canal que més puja durant el mes d'agost, que supera el del lloguer. En els primers vuit mesos del 2018, les empreses van matricular un total de 299.175 turismes, amb un creixement del 24,2 %.

Per últim, al mercat de lloguers de vehicles es van fer 6.505 entregues a l'agost, el 81,5 % més que l'agost de l'any passat. No obstant això, en l'acumulat de l'any, registren un increment del 9,4 %, fins a les 213.232 unitats, una xifra inferior a la del canal d'empreses.