Llobet adquireix l'empresa surienca de càtering TEC

Grup Llobet ha adquirit l´empresa surienca de catering TEC, especialitzada en menús escolars i de residències de gent gran. Amb aquesta adquisició, el grup manresà pretén incidir en la seva línia estratègica per a l´«alimentació saludable», com ja en va deixar constància amb la creació del projecte de Ca l´Arpellot. Segons explica el director del grup, Ignasi Llobet, amb l´adquisició es preveu incrementar els més de 350.000 àpats anuals que elaborava i servia fins ara TEC i confia en «fer un salt de qualitat» en els àpats per a centres escolars. «Volem que els nens i nenes vulguin quedar-se a dinar a l´escola», diu Llobet.

El grup posa a disposició del nou projecte el seu grup de set cuiners i dos nutricionistes i les tècniques culinàries treballades amb la Fundació Alícia, explica Ignasi Llobet. «Creiem que és possible canviar l´alimentació i millorar la vida de les persones amb el nostre ofici d´apropar-los els aliments», puntualitza Ignaci Llobet.

TEC, que va néixer fa vint-i-nou anys com una cooperativa i que, amb el temps, es va reconvertir en una societat comercial, serveix menús per a diversos centres escolars i residències del conjunt de la Catalunya Central. Llobet assumeix el conjunt de la plantilla de TEC, integrada per 28 persones, i confia fer augmentar aquest nombre a mida que creixi el projecte. Els propietaris de TEC es jubilen, però acompanyaran Grup Llobet en la transició fins a final d´any. «Hem vist que Grup Llobet era la millor opció per la seva llarga experiència en el món alimentari. Poden contribuir a millorar la qualitat de tot el nostre servei», asseguren fonts de TEC.

A principi de l´any que ve, Grup Llobet té previst presentar diverses novetats en els menús elaborats a les instal·lacions de TEC.

Grup Llobet, que està integrat per empreses de distribució (Superfresc –Supercarns i Superfruits– i Llobet Distribucions), de venda al detall (Supermercats Llobet i Ca l´Arpellot), al major (Llobet Regal), d´elaboració (Alven) i ara també de cuina pròpia (com ja està fent amb Ca l´Arpellot), va presentar l´any passat un projecte de creixement de les seves instal·lacions del polígon la Serreta de Sant Fruitós de Bages per valor de 3,2 milions d´euros. Després d´alguns «entrebancs» en l´atorgament de fons europeus, Grup Llobet confia iniciar les obres el primer semestre de l´any que ve, segons avança Ignasi Llobet.