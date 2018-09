El 58,5% de les empreses catalanes diu que vol un sistema autònomic o federal

El 58,5% de les empreses catalanes considera que el futur polític de Catalunya passa per un sistema autonòmic com l'actual o més federal, mentre que l'11,7% aposta per la independència. Segons un estudi de la Cambra de Comerç d'Espanya i Sigma Dos, el 36,8% dels empresaris catalans creu que, si continua la inestabilitat política, empitjoraran les expectatives econòmiques i hi haurà un impacte negatiu al territori. El president de la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet, va assegurar ahir que Catalunya era líder de l'economia d'Espanya fins a l'«anomalia» política del procés, encara que apunta que els efectes negatius no són catastròfics, sinó que poden ser revertits. «Catalunya no ha retrocedit en el seu PIB, però ha perdut la rellevància i la posició de lideratge que li correspon», va afegir. Després de conèixer que Agbar ha tornat a instaurar la seva seu a Catalunya després de marxar a Madrid l'octubre passat, Bonet considera positiva la notícia, però insisteix que el «degoteig» d'empreses que abandonen Catalunya continua.