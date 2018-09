La Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central s'adhereixa la Cecot

El president de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, Xavier Perramon, i el president de la Cecot, Antoni Abad, han signat un conveni de col·laboració que vincula l'adhesió de la PMCC a l'organització empresarial Cecot, i on s'hi recull l'oferta de serveis d'una i altra entitat per complementar els respectius portfolis en benefici dels seus associats.

"Aquest acord és possible perquè tant la Cecot com la PMCC coincindim en l'objectiu de promoure i defensar els interessos empresarials", ha afirmat Abad durant la signatura realitzada a finals de juliol a la seu de la patronal catalana, "en el cas de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central aquesta defensa està més centrada en les empreses del sector del metall ubicades a les comarques de la Catalunya Central, i en el cas de la Cecot de forma més transversal ja que som una confederació empresarial multisectorial".

Per la seva part, Perramon ha volgut destacar que "amb aquest acord volem que les empreses de la Cecot tinguin accés directe als serveis tècnics especialitzats del Centre de Formació Pràctica, en un entorn marcat pel ressorgiment de l'activitat industrial i per la nova Indústria 4.0., en el que la demanda de nous perfils professionals i la necessitat de formar els treballadors en les noves tecnologies està creixent exponencialment. El CFP es un centre reconegut per la Generalitat de Catalunya i de referència a Catalunya, situat a només 20 minuts del Vallès, una proximitat que permetrà aprofitar plenament les sinèrgies que es creen amb aquest acord".

Arrel del conveni, els socis de la PMCC mantindran una sèrie d'avantatges com ara l'accés al servei d'assessorament en qualsevol dels prop de 30 àmbits empresarials que disposa actualment la Cecot, els serveis d'informació i de formació transversal. Les empreses de la PMCC també podran accedir a la Borsa de Treball i a l'ampli ventall d'acords en descomptes que la Cecot té amb grans empreses de prestació de serveis de telecomunicacions, energeria elèctrica, carburants, vols, pernoctacions o lloguer de vehicles, i podran participar del servei de promoció internacional del sector del metall, l'anomenat Pla Metall que la Cecot impulsa juntament amb altres organitzacions empresarials catalanes.

Les empreses associades a qualsevol dels col·lectius empresarials que conformen la Cecot, i en especial les adherides a la Unió Empresarial Metal·lúrgica, podran accedir als serveis formatius de la Fundació Lacetània i al servei de consultes i assessorament especialitzats en determinats àmbits del metall. La Fundació Lacetània, de la que la PMCC n'és impulsora juntament amb d'altres organismes i entitats del Bages, té com a objectiu la promoció de la formació professional, reglada, ocupacional i contínua. L'any 2001 van posar en marxa el Centre de Formació Pràctica que ha esdevingut peça clau tant per a la formació professional adreçada a persones en atur com per al reciclatge de treballadors en actiu en el territori.

Aquest conveni també obre les portes a d'altres col·laboracions entres ambdues entitats en àmbits com la innovació tecnològica del sector o la industria 4.0.

La PMCC és l'organització empresarial del metall de referència a la Catalunya Central. Va néixer el 1977 a Manresa com a Patronal Metal·lúrgica del Bages, denominació que va canviar el 2017 per ampliar la seva àrea d'actuació. Actualment aplega 91 empreses amb més de 3500 treballadors i una facturació conjunta de més de 600 M€ i participa activament en tots aquells organismes locals i nacionals on calgui defensar-ne els interessos.

Per la seva banda, la Cecot és una associació empresarial multisectorial, constituïda el 1978 i integrada per 40 gremis i associacions empresarials; una patronal de patronals, que aglutina els interessos dels seus gremis i associacions, que actua com a representant davant dels interlocutors socials i presta, directa o indirectament, els serveis més avançats i de valor afegit per fomentar la competitivitat d'autònoms, microempreses, pimes i grans empreses.