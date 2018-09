Tous crea una escola de joieria i oficis artesans

La marca manresana de joieria Tous acaba de crear l'Escola Tous de Joieria i Oficis Artesans, un projecte que té com a objectiu "fomentar l'artesania com a via de capacitació professional per a joves estudiants provinents d'escoles d'artesania i joieria de tot el món", segons ha informat la companyia en un comunicat. La iniciativa pretén connectar amb els 53 països en què la marca té presència.

En una primera etapa, la marca de joieria ha tancat acords de col·laboració amb centres de formació de Madrid, Andalusia, Canàries, Galícia, Catalunya –Vilafranca del Penedès i Barcelona- i Mèxic, i acollirà un total de 19 estudiants a les seves instal·lacions.

La vicepresidenta corporativa de Tous, Rosa Tous, ha dit que la marca vol "compartir el llegat amb les noves generacions de joiers i artesans per donar-los l'oportunitat de prosperar professionalment i per preservar un ofici totalment connectat amb la comunitat".

Segons informa la companyia en un comunicat, el primer projecte socioeducatiu de Tous proporcionarà a grups seleccionats d'estudiants nocions específiques sobre joieria i compartirà amb els joves aprenents coneixements de fabricació propis de la marca mitjançant un programa lectiu teòric i pràctic.

En concret, informa Tous, la iniciativa pretén ampliar els coneixements sobre elaboració i restauració de joies que proporciona els estudis de Cicle Formatiu de Grau Mig de Procediments de Joieria o altres certificats professionals específics. El programa també té per objectiu millorar el vincle dels estudiants amb el mercat laboral.