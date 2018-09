Calvet proposa una estratègia de millora de mobilitat per als pròxims 20 anys

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va proposar ahir una estratègia de mobilitat per millorar el transport públic durant el període 2020-2040, ja que, els pròxims 10 anys, «es produiran canvis en la forma de moure's que faran necessaris nous consensos de país».

En una conferència davant el Cercle d'Infraestructures a l'edifici World Trade Center de Barcelona, Calvet va explicar que aquesta estratègia forma part d'una «agenda modernitzadora amb valors republicans» per a aquesta legislatura que coordinarà totes les secretaries del departament.

En aquest sentit, va afegir Calvet, es dedicaran «més esforços» a repensar i millorar el transport públic i la mobilitat sostenible per així connectar les accions del departament amb polítiques mediambientals: «S'ha de tendir a l'excel·lència», va subratllar el conseller.

Un altre dels eixos de les polítiques de Territori i Sostenibilitat serà l'habitatge, una competència que Damià Calvet ha anunciat que ha recuperat el seu departament per a aquesta legislatura, que s'integrarà a les accions de mobilitat i de lluita contra la contaminació sota el concepte d'«hàbitat urbà».

Un dels reptes més pròxims ara mateix en matèria de transport públic és la inauguració aquest dissabte de les dues primeres estacions de la línia de metro L10 Sud de Barcelona, a la Zona Franca, un projecte que el Govern tenia aparcat per falta de pressupost.

Calvet va parlar també de la futura construcció del tram central de la línia L9 de metro de la capital catalana per unir de forma definitiva les zones de la Sagrera i Zona Universitària, unes obres que podrien tenir 740 milions d'euros de finançament a través d'un crèdit del Banc Europeu d'Inversions.

Malgrat que aquesta estratègia comprèn un període de 20 anys a partir del 2020, el conseller de Ter-ritori va detallar que les accions inclouran també plans a mitjà termini, com, per exemple, un pla director de mobilitat per al període 2020-2025 i un pla director d'infraestructures entre els anys 2021 i 2025.