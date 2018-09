Tous promou una escola de joieria en aliança amb centres de tot l'Estat i Mèxic

La joiera manresana Tous ha posat en marxa una Escola de Joieria i Oficis Artesans, un projecte que pretén «fomentar l'artesania com a via de capacitació professional per a joves estudiants provinents d'escoles d'artesania i joieria de tot el món».

La iniciativa, que anirà creixent progressivament, pretén tenir presència als cinquanta-tres països en què l'empresa manresana té botigues. En una primera etapa, Tous, de manera directa o a través de tallers locals, ha tancat acords de col·laboració amb centres de formació de Madrid, Andalusia (Còrdova), Canàries (La Palma), Galícia (Vigo) i Mèxic (Ciutat de Mèxic), a més de Vilafranca del Penedès i Barcelona, on estudiants seleccionats podem optar al pla de formació preparat per Tous.

En total, pel projecte educatiu passaran dinous estudiants, que completen la seva formació, en format de pràctiques, a les seves instal·lacions de Manresa. En aquests moments, segons fonts de l'empresa, hi ha dos estudiants mexicans a la seu central de Tous de la capital del Bages completant la seva formació. Per les instal·lacions manresanes ja han passat estudiants procedents d'altres escoles de joieria i artesania, com per exemple de l'escola d'art Manolo Blahnik de La Palma.

«A Tous portem gairebé un segle [la firma celebrarà el 2020 el seu centenari] exercint amb afecte i dedicació un ofici mil·lenari. Des d'un ferm compromís perquè aquesta professió transcendeixi el nostre propi negoci i entorn, volem compartir el nostre llegat amb les noves generacions de joiers i artesans per donar-los l'oportunitat de prosperar professionalment i per preservar un ofici totalment connectat amb la comunitat», explica la vicepresidenta corporativa de la marca, Rosa Tous, en un comunicat.

D'aquesta manera, el primer projecte socioeducatiu de Tous proporcionarà a grups seleccionats d'estudiants nocions específiques sobre joieria i compartirà amb els joves aprenents coneixements de fabricació propis de la marca mitjançant un programa lectiu que uneix l'àmbit teòric i el pràctic. En concret, la iniciativa ampliarà els coneixements sobre elaboració i restauració de joies que proporcionen els estudis de Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) de Procediments de Joieria o altres certificats professionals específics, com els del Servei Andalús d'Ocupació. El programa també té com a objectiu «millorar el vincle dels estudiants amb el mercat laboral en promoure pràctiques en un ambient professional reconegut que amplia les posteriors opcions de contractació». La selecció de les candidatures es realitza en funció de l'excel·lència acadèmica i l'esforç dels estudiants, segons explica la firma manresana.

Actualment, Tous té presència a 53 països amb més de 620 botigues: a ciutats com Barcelona, Ciutat de Mèxic, Dubai, Madrid, Miami, Moscou, Nova York, Xangai i Tòquio. El 2017, la firma va generar vendes per valor de 446 milions d'euros, xifra que suposa un creixement del 120,6% respecte de l'exercici anterior.