Seat convoca cinc torns extraordinaris a l'octubre per l'arribada de nous motors

Seat ha convocat cinc torns extraordinaris de cap de setmana a l'octubre per l'arribada de nous motors. Segons han explicat fonts de companyia a l'ACN, el 20 i el 27 d'octubre s'han convocat torns per produir a la línia 1, i el 6, 20 i 27 per fer-ho a la línia 2.

Després que l'empresa hagi desconvocat els torns de cap de setmana i d'un dia ordinari el setembre a la planta de Martorell per la lentitud amb què reben els motors per l'augment de restricció en la normativa de control de les emissions, fonts de l'empesa admeten que l'escenari actual és d'«incertesa».

De fet, el president de la companyia amb seu a Martorell, Luca de Meo, ja ha reconegut, a través d'una carta enviada als treballadors, que entre setembre i desembre les restriccions provocaran la pèrdua de més de 10.000 cotxes. Amb tot, el president de la companyia ha intentat tranquil·litzar els treballadors i ha dit que l'empresa intentarà aplicar mesures de flexibilitat que «minimitzin la repercussió» de la falta de motors «en el dia a dia de la fàbrica».