Els treballadors de l'aerolínia de baix cost Ryanair faran una vaga a escala europea a final de mes

El personal de l'aerolínia de baix cost Ryanair secundarà una vaga la darrera setmana de setembre a escala europea, convocatòria a la qual estan cridats a sumar-se els treballadors d'Itàlia, Alemanya, Irlanda, Suècia, Holanda, Bèlgica, Portugal i Espanya. Aquesta és la decisió que han pres els representants dels treballadors d'aquests països després de la reunió d'ahir a Roma, van informar els sindicats Filt Cgil i Uiltrasporti en un comunicat. La data de la vaga encara no ha estat definida i serà comunicada aviat. L'atur es farà en protesta pels «greus inconvenients» que l'aerolínia causa «a tot el personal europeu, impedint la llibertat sindical dels seus empleats, no reconeixent els drets salarials i assistencials, i utilitzant el personal de vol reclutat per agències de administració estrangeres», assenyalen a la nota oficial. La situació, afegeixen, està «causant competència deslleial salarial i una jungla de regles que no són admissibles a la UE». Per això, Filt Cgil i Uiltrasporti demanen el reconeixement de les peticions legítimes del personal de Ryanair i un conveni col·lectiu digne que reconegui els drets dels treballadors. La vaga de tripulants de cabina de Ryanair a Espanya, Portugal, Bèlgica i Itàlia del 25 i 26 de juliol va afectar més de 100.000 passatgers, mentre que la de pilots del 10 d'agost a Irlanda, Suècia, Bèlgica, Alemanya i Holanda va suposar la cancel·lació de gairebé 400 vols i trastorns a 55.000 passatgers.