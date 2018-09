El preu de l'electricitat s'enfila a màxims anuals

El preu de l'electricitat al mercat majorista es va enfilar ahir fins a màxims anuals, amb el preu del megawatt hora (MWh) a 79 euros. Segons indiquen les dades de l'operador del mercat majorista Omie, el preu supera el del 5 de setembre passat, dia en què s'havia assolit l'anterior preu màxim.

Després que durant el mes de març s'arribés als preus mínims registrats en el conjunt de l'any, el preu de l'electricitat s'ha mantingut a partir d'aquell mes a l'alça, i la perspectiva és que mantingui aquesta tendència.

El preu mitjà durant el mes d'agost ha estat al voltant dels 65 euros el MWh, però aquest ja ronda els 70 euros el MWh de mitjana els primers dies de setembre. L'increment del preu de l'electricitat està sent analitzat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

El juliol passat l'autoritat que vetlla per la competència va mostrar la seva preocupació per l'«elevat» preu de l'energia i per si «hi ha alguna cosa més» que una «situació conjuntural» darrere d'aquest increment.

El Govern espanyol també ha mostrat la seva preocupació davant l'elevat preu de l'electricitat. En un esdeveniment en el qual va coincidir amb el president de la CNMC, el secretari d'Estat d'Energia, José Domínguez Abascal, va reconèixer que el Govern espanyol havia demanat informació a la CNMC sobre els motius que motiven aquesta pujada en els preus.



Encariment del rebut de la llum

L'associació de consumidors Facua ja ha denunciat que el preu de la factura de la llum per als consumidors s'ha encarit el 24 % en un any i ha demanat al Govern espanyol que actuï amb «urgència» davant del que consideren un increment «alarmant».

De fet, l'associació de consumidors ha avisat que la factura de la llum del mes d'agost passat va ser la quarta més cara de la història, amb un rebut de 80,73 euros per a l'usuari mitjà, una xifra que suposa un increment de 9 euros respecte al mateix mes de l'any passat.

Aquesta mateixa setmana, la portaveu adjunta al grup parlamentari de Ciutadans al Congrés dels Diputats, Melissa Rodríguez Hernández, va demanar al Govern que expliqui com està gestionant el nou bo social elèctric, al mateix temps que va alertar que prop de dos milions d'acollits a l'antic model patiran les noves pujades de la llum en cas de no acollir-se al nou sistema.