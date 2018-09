Calviño demana no fer alarmisme sobre un canvi de tendència de l'economia

La ministra d'Economia, Nadia Calviño, va demanar ahir «no llançar un missatge alarmista» sobre un canvi de tendència de l'economia espanyola, que segueix mostrant un creixement «robust» sobre unes bases «sòlides», per la qual cosa el Govern no es planteja en aquest moment revisar la previsió de creixement del 2,7% aquest any.

«Seré totalment clara: Espanya es troba en una fase de creixement del cicle econòmic i té bases sòlides, amb un creixement que es mou en una forquilla d'entre el 2,6% i el 2,8%, taxes elevades i superiors a la mitjana del conjunt de la zona euro», va subratllar Calviño durant la seva intervenció en el Fòrum Europa.

En aquest sentit, va dir que els indicadors més actuals no fan res més que «confirmar» l'estimació de creixement d'aquest any del 2,7%, per la qual cosa el Govern no té intenció de modificar la previsió actual, i va afegir que «si cal revisar-la tampoc és un drama», si bé és necessari veure la tendència i no fixar-se únicament en una dada o una altra, ja que algunes són més positives que l'esperat i altres més negatives.

Malgrat això, va admetre que Espanya s'enfronta a certs riscos derivats de l'«esgotament dels vents de cua», com l'inferior creixement dels països de l'entorn, la fi de la política expansiva del BCE i l'inferior dinamisme de la demanda interna, així com les tendències proteccionistes.

Així, va dir que existeix consens que aquest últim és el «risc» principal al qual s'enfronta el creixement econòmic en el futur. Però també va destacar que Espanya té importants fortaleses, com el canvi de signe de la balança per compte corrent, la reducció de l'endeutament privat, l'augment d'internacionalització de les empreses espanyoles i un redimensionamient del sector de la construcció.

Entre els desequilibris de l'economia, la ministra d'Economia va enumerar la «cronificació» de l'atur i la «inacceptable» taxa d'atur, a la qual, segons va dir, el Govern «no es resigna», així com el «desorbitat» creixement del deute públic, l'increment de la desigualtat i de la pobresa, i la precarització laboral.