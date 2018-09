La compravenda d'habitatges puja el 4% el juliol a tot l'Estat

La compravenda d'habitatges es va situar en 52.014 transaccions el juliol, fet que suposa un augment del 4% respecte al mateix mes de l'any passat, segons la estadística del Consell General del Notariat, que ha precisat que la variació es redueix fins al 0,6 % en la sèrie corregida d'estacionalitat.

Per tipus d'habitatge, la venda d'habitatges va mostrar un increment interanual del 2,2% (caiguda del 0,7% en la sèrie corregida per estacionalitat), mentre que la d''abitatges de preu lliure va incrementar el 2,9%. Segons els notaris, aquesta pujada de les transaccions d'habitatges lliures va ser fruit exclusivament de l'expansió de les de pisos de segona mà (+4,6%), ja que la de pisos nous es va reduir l'11,7%. Per la seva banda, la venda d'habitatges unifamiliars va mostrar un increment de l'11,2% interanual.

En termes de preu mitjà, el metre quadrat de les cases comprades el juliol va assolir els 1.376 euros, fet que suposa una baixada del 4,5% interanual. Aquesta reducció del preu per metre quadrat de les cases, segons els notaris, va ser a causa de l'augment del preu dels habitatges unifamiliars (+1,3%), ja que el preu per metre quadrat dels pisos va descendir el 5,5% interanual. Per la seva part, el preu per metre quadrat dels pisos de preu lliure es va reduir el 5%. Dins d'aquests, el preu dels de segona mà es va situar en els 1.506 euros (-5,9% interanual) i el dels pisos nous, en 2.049 euros (+5,1% interanual).

Per altra banda, la compravenda d'altres immobles es va situar el juliol en 12.305 operacions (+4,4% interanual), de les quals el 39,2% corresponien a terrenys o solars. El preu mitjà per metre quadrat d'aquestes transaccions es va situar en 220 euros, el que representa un descens del 4,1% respecte al juliol del 2017.

Així mateix, el nombre de nous préstecs hipotecaris realitzats el juliol va ser de 34.295, el que suposa un augment del 5,7% interanual (+1,6% en la sèrie corregida deestacionalitat). La quantia mitjana dels préstecs va ser de 189.193 euros, amb un increment de l'1,4% interanual.

Per la seva banda, els préstecs hipotecaris destinats a l'adquisició d'immobles van augmentar el juliol el 10,4% interanual (26.706), a causa tant de l'increment de la concessió de préstecs per a l'adquisició d'un habitatge (+11,1% interanual) com del lleuger augment dels préstecs hipotecaris per a l'adquisició d'altres immobles (+0,8% interanual).