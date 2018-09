El Govern espanyol eliminarà l'impost al sol abans de final d'any

La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha anunciat que el Govern espanyol eliminarà l'anomenat 'impost al sol', que grava el desenvolupament de l'energia solar fotovoltaica i l'autoconsum a Espanya, abans que acabi aquest any 2018 mitjançant un avantprojecte de llei.

Segons ha avançat la ministra en un ple del Senat, aquesta mesura forma part d'una de les prioritats del Govern espanyol i, malgrat que en un principi la decisió està recolzada per tots els grups parlamentaris, a excepció del Partit Popular, que va introduir l'impost, també ha tingut en compte un 'pla B'.

Es tractaria de tirar endavant un Reial Decret que permeti l'accés a l'autoconsum el proper mes de desembre, ja que, segons Ribera, aquest impost només suposa una "trava absurda" per no autoconsumir energia, a més que va unit a una recaptació "ridícula que no té cap sentit ".

A més, la ministra ha afegit que preveu facilitar que aquest consum es comparteixi en l'àmbit urbà i domèstic i s'eliminin les "dificultats burocràtiques" en què incorre l'actual sistema.

Així ho ha avançat Ribera en resposta a una pregunta formulada per la senadora de Podemos Vicenta Jiménez García, qui ha subratllat que, sent Espanya el país que més radiació solar té entre els països del seu entorn, sigui l'única economia que compta amb una llei per bloquejar el seu consum.