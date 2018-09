CaixaBank, millor entitat mundial en particulars segons Global Finance

La revista nord-americana Global Finance ha elegit CaixaBank com a millor entitat financera del món en banca de particulars del 2018. En un comunicat, el banc va informar ahir que el premi ha estat atorgat basant-se en criteris de reputació i en l'excel·lència en la seva gestió, i valora el resultat de consultes extenses a executius financers, analistes i banquers de tot el món. «Suposa un reconeixement al nostre lideratge en banca de particulars. A més, la menció a la nostra excel·lència en la gestió suposa un suport a la nostra manera de fer banca, compromesa amb l'entorn, socialment responsable, amb vocació social i que contribueix al desenvolupament de les persones i al conjunt de la societat», assegurava el president de l'entitat, Jordi Gual. El guardó se suma al concedit per la revista Euromoney com a millor banc digital a Europa Occidental 2018 i al de millor banca digital en banca de particulars a Espanya 2018, també per Global Finance.