Regió7 i Prensa Ibérica organitzen el dia 26 el primer eWoman Manresa

El diari Regió7 i Prensa Ibérica Media organitzaran per al proper dimecres 26 de setembre el primer eWoman Manresa, un esdeveniment que vol servir d'altaveu als casos d'èxit de les dones que han destacat per la seva trajectòria professional i el seu lideratge en l'entorn digital, personal i d'empresa a la Catalunya Central. Es tracta de dones que tenen una gran influència, tant en els seus perfils de xarxes socials com en l'àmbit empresarial.

Amb els lemes «Motivació, inspiració, innovació i reconeixement», durant la jornada es podran escoltar diverses ponències en les quals es parlarà de les diverses experiències en transformació digital. La sessió oferirà als assistents la visió particular i sintetitzada de les ponents en intervencions curtes, ja que la jornada pretén ser amena i dinàmica.

La trobada eWoman està concebuda per servir de motivació i inspiració a altres dones i per enfortir la imatge de la dona d'avui integrada en llocs professionals de tendència digital.

Amb l'objectiu de ser una sessió motivadora i inspiradora per a tothom, la jornada també inclourà el lliurament dels premis eWoman Manresa al Negoci on-line, a l'Art digital i Xarxes socials, i la Trajectòria professional by CaixaBank.

La jornada se celebrarà el pròxim dimecres 26 de setembre del 2018, de 9.30 h a 13.30 h, al Teatre Kursaal de la capital del Bages. Les inscripcions, que són gratuïtes, ja estan obertes i es poden formalitzar al web mas.regio7.cat/ewoman.



Les participants

En la jornada intervindran Roser Soler, presidenta de l'associació DEIM (Dones Emprenedores Innovadores de Manresa); Beatriu Dorado, directora de l'Àrea de Negoci de CaixaBank a Manresa; Meritxell Bautista, directora comercial i de màrketing de l'operadora manresana Fibracat; Usoa Arregui, coach i cofundadora de la consultora barcelonia Cambyo; Cristina Arespa, directora d'operacions d'ICL Iberia Súria & Sallent; Carlota Riera, degana de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa de la Universitat de Vic-UCC; Montserrat Jodar, responsable de màrketing a la multinacional de l'alimentació Idilia Foods (propietària de marques com Cola Cao i Nocilla); i Cristina Cruz, regidora delegada d'Ocupació i Emprenedoria i Dona i Igualtat de l'Ajuntament de Manresa.



El programa

La jornada s'inciarà a 2/4 de 10 del matí, amb la recepció de convidats, i entrarà en qüestió a partir de les 10.05 h, amb una introducció a càrrec de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent. A les 10.15h, tindrà lloc una benvinguda a la jornada a càrrec de Roser Soler.

Deu minuts més tard tindrà lloc la primera ponència, «Desigualtats en salut», a càrrec de Carlota Riera. A les 10.45 h serà el torn de «Lideratge femení en l'empresa: Programes de diversitat en l'empresa», que anirà a càrrec de Beatriu Dorado.

La seguirà, a les 11.05 h, Cristina Arespa, amb la ponència «Trencant clixés». La següent en intervenir, a les 11.25 h, serà Montserrat Jodar, que parlarà sobre «Somnis». «Sense por de Goliat» serà el títol de la ponència de Meritxell Bautista, a les 11.45 h.

Després d'una aturada de mitja hora, Usoa Arregui presentarà la xerrada «Roleplay eWoman», intervenció que precedirà el lliurament de premis EWoman Manresa 2018. El comiat de l'acte anirà a càrrec de la regidora Cristina Cruz.