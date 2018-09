Catalunya ja és el segon destí preferit dels turistes a la Unió Europea

Catalunya és el segon destí preferit dels turistes després de desbancar l'Illa de França i pujar una posició en el rànquing de regions més visitades que elabora anualment l'oficina estadística de la Unió Europea, l'Euroestat. Només superada per les illes Canàries, el territori català s'ha posicionat com a segon destí turístic més popular a la UE, després d'incrementar el nombre de pernoctacions el 2016 fins a 79,8 milions, 4,3 milions més que el 2015. Les Canàries es mantenen com la regió més visitada al bloc europeu, amb més de 100 milions de pernoctacions. D'altra banda, les Illes Balears també entren al rànquing de destins europeus més populars, amb gairebé 70 milions de pernoctacions. Si bé tres territoris de l'Estat espanyol són els més preferits per als turistes a la UE, a escala estatal, França és la líder mundial. Per altra banda, Espanya és el tercer destí mundial escollit per fer turisme, per davant d'Itàlia, el Regne Unit i Alemanya. Segons l'informe, Europa va ser la regió del món més visitada el 2017.