CCOO reclama més supervisió per al sector financer

CCOO de Catalunya reclama més regulació, supervisió i control per a un sector financer que ha d'estar al servei de l'economia real, en motiu del desè aniversari de la fallida de Lehman Brothers.

El sindicat lamenta que la gran recessió s'hagi traslladat a l'economia dels treballadors amb la pèrdua de poder adquisitiu, l'afebliment del marc laboral, el minvament en la qualitat dels serveis públics i l'augment de les desigualtats socials, va informar ahir en un comunicat.

El sindicat critica que fa deu anys el deute públic estava per sota del 40% del PIB, davant del 98,8% actual, cosa que ha comportat que el deute per càpita hagi incrementat més de 17.000 euros per persona. També lamenta que s'inverteixi el 20% menys en educació, sanitat i polítiques socials que fa una dècada, i apunta que s'ha creat un «risc moral» que ha estès el distanciament i la desconfiança en actors polítics i institucions internacionals, un rebuig a la globalització i un repunt del proteccionisme. Per fer front a aquesta dinàmica, també aposta per recuperar la centralitat del treball com un instrument principal de redistribució de la riquesa i per implementar una taxa, com la Tobin, sobre les transaccions financeres que es pugui revertir en despesa social.