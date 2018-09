Cinc comunitats obren les vendes de l'Imserso

Aquest divendres milers d'agències de viatges de tot Espanya iniciaran de manera gradual per comunitats autònomes la comercialització dels viatges per a gent gran del Programa de Turisme de l'Imserso per a la temporada 2018/2019 amb una oferta de prop d'un milió de places.

Aquest Programa de Turisme Social iniciarà la venda de les places de manera escalonada segons la Comunitat Autònoma de residència dels sol·licitants.

Astúries, Catalunya, Galícia, la Rioja i el País Basc llançaran la seva oferta els dies 14, 15 i 17 de setembre de setembre i els seguiran la resta de Comunitats i Ciutats Autònomes fins al proper dia 21 de setembre.

Els dies 17, 18 i 19 de setembre obriran places a Andalusia, Cantàbria, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Navarra, Illes Balears i Canàries. Per la seva banda els dies 19, 20 i 21 s'iniciaran les vendes a Aragó, Castella i Lleó, Ceuta, Extremadura i Madrid.

D'altra banda, s'indica a totes les persones que han sol·licitat alguna modalitat de viatges fora del primer termini (del 16 de maig al 14 de juny de 2018), que l'Imserso els remetrà notificació fixant la data a partir de la qual podran reservar o comprar places del Programa de Turisme, en qualsevol de les modalitats de viatge, o bé, els indicarà la causa per la qual no reuneixen els requisits exigits per accedir al Programa. Segons el calendari la previsió és que els viatges puguin començar a finals de la primera quinzena del mes d'octubre de 2018.

L'objectiu del Programa de Turisme de l'Imserso és facilitar la incorporació de la gent gran als corrents turístiques, alhora que pal·liar en matèria d'ocupació el fenomen de l'estacionalitat en el sector.

Amb aquest programa les persones grans tenen la possibilitat de gaudir, a preu reduït, d'estades en zones turístiques del litoral peninsular, Balears i Canàries, a més de turisme en zones d'interior amb activitats com circuits culturals, turisme de natura, viatges a capitals de província i viatges a Ceuta i Melilla.