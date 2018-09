Sant Fruitós de Bages obre el termini de candidatures als premis empresarials

L'Ajuntament de Sant Fruitós ha obert el període per proposar candidatures als premis Empresa i Comerç 2018 del poble. Els premiats es donaran a conèixer a la Nit Empresarial de Sant Fruitós de Bages, que es celebrarà el 18 de desembre. En aquesta festa es vol premiar totes aquelles persones, empreses i comerços que hagin destacat en diferents àmbits empresarials durant el 2018. En l'acte es farà entrega dels reconeixements a empreses i comerços de 25, 50, 75 o 100 anys d'existència. Es poden proposar candidatures per als premis a la Innovació i desenvolupament, a la Solidaritat i responsabilitat social, a la Promoció i projecció del territori, a la Trajectòria empresarial o comercial d'un particular, a la Consolidació d'una empresa de menys de 5 anys, al Foment de la cultura i les tradicions, al Foment dels valors del comerç de proximitat, i a la Consolidació d'un comerç de menys de 5 anys. El termini és obert fins al 21 d'octubre.