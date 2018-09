Avinent treballa en un projecte pioner per imprimir substituts d'os en 3D

L'empresa santpedorenca Avinent, especialitzada en tecnologies mèdiques, i l'Institut de Biotecnologia de Catalunya (IBEC) estan dissenyant un material per a implants ossis en intervencions a la zona cranimaxil·lofacial capaç de regenerar el teixit danyat amb cèl·lules del propi pacient. Es tracta d'una tecnologia pionera que permetrà la fabricació d'estructures òssies personalitzades i biodegradables, elaborades mitjançant la impressió 3D. És l'aposta en recerca i innovació, amb col·laboració externa, més rellevant fins ara d'Avinent, una de les empreses de referència del territori central en I+D. «És un salt absolutament necessari en el nostre objectiu de millorar els tractaments de substitució òssia», diu Albert Giralt, director general de l'empresa bagenca.

Anna Cortina, responsable del departament de Recerca i Desenvolupament d'Avinent, explica que el projecte ja té un any i mig de recorregut i que durant dos anys més es preveu treballar-hi per poder llançar al mercat un nou producte que pretén esdevenir revolucionari en el sector de la implantologia. «Un material biodegradable per a ús mèdic ha de tenir dos requisits: que pugui generar os i també vasos sanguinis. Fins ara, aquesta combinació dels dos requisits no existeix», una doble exigència que diu Cortina que sí reunirà el material elaborat en aquest projecte.

En l'actualitat, Avinent treballa amb pròtesis metàl·liques (de titani), però el nou compost, elaborat amb polímers i nanopartícules, amb la porositat necessària perquè les cèl·lules del pacient regenerin el teixit danyat, apunta Avinent, permetrà fer implants amb un biomaterial molt similar a l'os. «Aquesta solució suposa un complet canvi de paradigma respecte a l'ús de pròtesis metàl·liques, que no promouen la regeneració del teixit, sinó que substitueixen de manera permanent l'àrea danyada», explica Elisabeth Engel, directora del grup de biomaterials per a teràpies regeneratives de l'IBEC. La tecnologia s'està dissenyant inicialment per a intervencions a la zona cranim-axil·lofacial, però en el futur podrà ser exportada a qualsevol part del cos, diu Cortina.

En la col·laboració, Avinent aporta el seu coneixement del mercat i la seva experiència en el disseny i la creació de solucions personalitzades per al sector mèdic; l'institut, per la seva banda, on es treballa físicament en el projecte, hi participa aportant tant el seu coneixement en el camp de la bioimpressió com biomaterials per a la regeneració del teixit ossi. Quant a la inversió destinada al projecte, ara en fase d'assajos in vitro, fonts d'Avinent expliquen que «a causa de la complexitat i la durada del projecte, amb l'IBEC hem acordat no revelar la xifra fins que hagi finalitzat».

Avinent, nascuda de la històrica Vilardell Purtí, es va iniciar el 2006 en els implants dentals i, posteriorment, s'ha especialitzat en la personalització d'aquests implants, amb tecnologia Cad-Cam, i més tard en la fixació i substitució òssia en la zona crani-maxil·lofacial, mitjançant la seva divisió Digital Health.