El «boig» perseverant s'aparta d'Alibaba

n Jack Ma, creador d'Alibaba, va anunciar aquesta setmana que d'aquí a un any deixarà la presidència de la companyia per entregar-ne el lideratge a les noves generacions. D'aquesta forma, el «boig Jack» -com l'anomenaven els que van conèixer als anys noranta un jove mestre xinès anomenat Ma Yun que tenia un somni remot, connectar les empreses xineses amb el món quan Internet encara no havia arribat al gegant asiàtic- va tornar a sorprendre tothom. Començaven a néixer els primers negocis d'Internet quan un Ma de trenta anys va viatjar als Estats Units a fer de traductor i va tenir el seu primer contacte amb la xarxa, aquella eina amb la qual podia trobar qualsevol cosa de qualsevol part del món.

Ell va provar, com ha explicat en nombroses entrevistes, un terme senzill, «cervesa de la Xina», i no va trobar res. El país més poblat del món amb prou feines apareixia a l'eina cridada a canviar el planeta. Aquí, a mitjan noranta, va ser quan al cervell de Ma es va plantar la llavor del somni que ha perseguit durant gairebé dues dècades, fins a convertir el Grup Alibaba en una de les empreses de més èxit de la Xina i ell mateix en un dels homes més rics, amb una fortuna de 36.600 milions de dòlars.

Nascut a Hangzhou (Zhejiang), on actualment té la seu la companyia, el Ma nen tenia tanta obstinació per aprendre anglès que cada dia pedalava una hora per anar a un hotel on hi havia estrangers, als quals feia recorreguts gratis per la ciutat. Després de quatre anys de suspendre les proves d'accés a la universitat, finalment va aconseguir ingressar a la d'Ensenyament de Hangzhou, on es va graduar el 1988 com a professor d'anglès i comerç internacional. Era l'època en la qual la Xina començava a obrir-se al món amb les reformes econòmiques de Deng Xiaobing. I va ser també en aquests anys quan va conèixer la seva dona, Zhang Ying, amb qui es va casar i té dos fills, tot i que ha portat sempre la seva vida privada amb discreció.

Ma va començar a treballar com a professor i va ser rebutjat en nombroses empreses, així com a la Harvard Business School, on li van denegar l'accés una vintena de vegades. Després de l'esmentat viatge als EUA va tornar a la Xina i va crear el primer pilar del seu somni, ChinaPages.com, un directori de companyies xineses amb què va intentar, sense èxit, convèncer el Govern de la importància d'estar present a les xarxes.

Després del fracàs del seu primer intent, el 1999 llançava amb l'ajuda de 17 amics Alibaba.com, un mercat global en anglès amb el qual volia que els petits comerços diguessin «obre't, Sèsam» al comerç global. La primera seu de l'empresa, el saló de casa seva.

Malgrat que es van aconseguir progressos i van recaptar milions de dòlars d'inversors, en els primers anys Alibaba no va generar beneficis. «No et rendeixis mai», era el lema que Ma sempre portava per bandera en els temps durs, en aquells anys en què van evitar l'explosió de la «bombolla puntcom». Van començar a generar beneficis el 2003, l'any en què es va crear el portal Taobao, del qual avui provenen la majoria dels seus ingressos.

El 2007, la companyia va començar a cotitzar a Hong Kong i set anys més tard, i ja amb nombroses empreses creades sota la marca (AliExpress, Alipay, Cainiao, entre d'altres), va protagonitzar la sortida a borsa més gran de la història a Wall Street. Un any abans, Ma havia deixat la direcció executiva de la firma en mans de Daniel Zhang, qui serà també el seu substitut a la presidència.

Avui tot en el gegant asiàtic parla dels èxits d'Alibaba. Des de la bogeria del trànsit a les grans ciutats envaïdes pels motoristes que lliuren a la velocitat de la llum milions de paquets, fins als codis QR Alipay per pagar a cada negoci.

El somni impossible del «boig Jack» s'ha convertit en una realitat fins al punt que milions de persones de pobles remots, els coneguts com a «llogarets Taobao», sobreviuen i han aconseguit sortir de la pobresa gràcies al comerç electrònic

Segons l'opinió del professor de Finances i Negocis Rodrigo Zeidan, de la Universitat de NYU Xangai, la «dimensió humana» que Ma ha projectat és responsable del fet que sigui una figura tan estimada a la Xina. «El més important que transmet és que una persona pot intentar fer el bé i guanyar diners al mateix temps. En un país que s'està desenvolupant ràpid i on encara moltes persones lluiten per sobreviure, hi ha qui s'està enfocant a guanyar diners i la dimensió humana pot deixar-se de banda», va apuntar. A diferència dels amos o directius d'altres grans empreses que «són obertament agressius i desagradables», ell projecta que «és una persona considerada i bona». En la seva carta de comiat d'aquesta setmana, Ma explica que als 54 anys encara se sent jove i té «molts somnis per perseguir», ganes de «provar coses noves» i de tornar als seus orígens.