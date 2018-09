Les empreses de l'Ibex 35 van guanyar 20.000 milions d'euros el primer semestre

n Les empreses que conformen l'Ibex 35 van guanyar uns 19.810 milions d'euros el primer semestre de l'any, xifra que suposa al voltant del 12,5% menys que els guanys obtinguts durant els sis primers mesos de fa un any, segons els balanços financers publicats a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), que reflecteixen que fins a tres companyies van tancar el període en números vermells.

El calendari de presentacions de resultats de les firmes cotitzades va concloure aquesta setmana amb la publicació dels comptes d'Inditex. No obstant això, aquestes xifres recullen els resultats de trenta-quatre de les trenta-cinc companyies que formaven part del selectiu durant el semestre, atès que Siemens Gamesa té un exercici fiscal diferent. D'aquesta manera, la comparació dels beneficis no és del tot exacta, ja que el fabricant d'aerogeneradors va presentar el mes de juliol passat els resultats referits als nou primers mesos. També cal apuntar que el mes de juny passat CIE Automotive va substituir Abertis a l'Ibex 35.

La tèxtil presidida per Pablo Isla va retre comptes el 12 de setembre i va informar d'uns guanys nets de 1.409 milions d'euros el primer semestre del seu exercici fiscal (des de l'1 de febrer fins al 31 de juliol), el que ha suposat un augment del 3% respecte al mateix període de l'any anterior.

El Santander, amb un benefici net de 3.752 milions d'euros (+4%), ha capitanejat el rànquing d'aquest primer semestre de l'any, seguit d'ArcelorMittal, amb uns guanys nets de 3.057 milions d'euros (+31,5%) i BBVA, que ha aconseguit incrementar el seu benefici el 14,9%, fins a situar-lo en 2.649 milions d'euros. El «banc blau» supera així en 900 milions d'euros la quarta empresa que més ha guanyat aquests sis primers mesos: Telefónica (1.739 milions d'euros, el 8,6% més). El Top 5 de la llista l'ocupen Repsol, amb uns guanys el 46% superiors als del primer semestre del 2017, fins a 1.546 milions d'euros.

A aquestes companyies cal sumar Iberdrola, que ha registrat un benefici net de 1.410 milions d'euros (-7,1%), i CaixaBank, que ha guanyat 1.298 milions d'euros fins al juny, el 54,6% més que en el període equivalent a l'exercici precedent.

Darrere hi ha IAG (935 milions d'euros), Endesa (752 milions), Amadeus (606,8 milions), Bankia (515 milions), Aena (514,5 milions), Merlín Properties (457 milions), ACS (447 milions), Mapfre (385,7 milions), Red Eléctrica (357 milions), Grífols (318,9 milions), Bankinter (261,5 milions), Colonial (254 milions), Enagás (219 milions), Acciona (186 milions), Acerinox (138 milions), CIE Automotive (132 milions) i Sabadell (120,6 milions).

Les companyies que menys guanys van aconseguir van ser Mediaset (72,4 milions), Viscofan (65,6 milions), Meliá Hoteles (61,9 milions), Indra (37 milions), Técnicas Reunidas (6,9 milions) i Dia (6 milions).



Tres empreses amb pèrdues

Un total de tres companyies han tancat el primer semestre de l'any en números vermells: Naturgy, antiga Gas Natural, Ferrovial i Cellnex. En els tres casos, aquestes xifres els ha suposat entrar en terreny negatiu, ja que el primer semestre del 2017 s'havien registrat guanys.

El grup presidit per Francisco Reynés va registrar pèrdues per import de 3.281 milions d'euros els sis primers mesos de l'any, davant els guanys de 550 milions d'euros assolits en el mateix període d'un any abans. Naturgy va explicar que aquest resultat recull l'efecte negatiu del deteriorament dels seus actius de gairebé 4.900 milions d'euros.

La companyia que presideix Rafael del Pino, per la seva banda, va comunicar un resultat negatiu de fins a 72 milions d'euros el primer semestre del 2018, després d'haver guanyat 240 milions d'euros els sis primers mesos de l'exercici anterior. Ferrovial va atribuir les pèrdues a unes provisions de 273 milions per a un contracte al Regne Unit.

De la seva banda, l'empresa dirigida per Tobías Martínez va comptabilitzar pèrdues per valor de 31 milions d'euros entre gener i juny d'aquest any, davant del benefici net de 17 milions d'euros apuntat el mateix període d'un any abans. Aquests números vermells, segons Cellnex, recullen l'impacte del pla voluntari de prejubilacions i baixes incentivades acordat el març a les seves filials Retevisión i Tradia, i per al qual la companyia va provisionar un total de 55 milions d'euros.

Vuit empreses van reduir els seus guanys: Acerinox, Dia, Iberdrola, Indra, Mapfre, Sabadell, Técnicas Reunidas i Viscofan. Entre les companyies que han experimentat una retallada més destacada del seu benefici semestral hi ha les empreses Técnicas Reunidas, amb una caiguda del 89,7%, Dia, amb un retrocès de fins al 88,8%, i Sabadell, amb una caiguda del 67.2%.