El Govern anuncia un augment dels salaris dels treballadors públics de l'1,95%

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública impulsarà un decret per incrementar fins a l1'95% la massa salarial dels treballadors i treballadores de la Generalitat. S'aplicarà l'increment màxim de l'1,75% autoritzat per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat i un 0'25% addicionals, tot i que els sindicats apunten que un 0'20% serien de fons addicionals i no està concretat com i a qui es pagarà. És l'acordat en la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics, que s'ha celebrat aquest dimarts i en el que han participat representants de CCOO, UGT i Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), que s'ha aixecat de la taula a mitja reunió en desacord amb el que s'estava negociant.

D'una banda, perquè no s'ha parlat de la recuperació de les pagues pendents del 2013 i 2014, tot i que ja no constava en l'ordre del dia. Sobre això, el coordinador de l'àrea pública de CCOO a Catalunya, Joan Maria Sentís, ha alertat que "si no es posen les piles" en aquest tema "hi haurà un conflicte seriós". Precisament, durant la reunió, unes 200 persones s'han manifestat davant la seu del Departament de Treball per reclamar que se'ls paguin els diners que els deuen.

La voluntat és aplicar de "manera immediata" aquests increments. Així, l'augment es percebrà amb caràcter retroactiu d'un 1,5% el pròxim 1 de gener, mentre que el 0'25% corresponent a l'assoliment dels objectius del PIB té retroactivitat a 1 de juliol. Els treballadors públics també percebran el 100 de la retribució en cas de baixa laboral des del primer dia.