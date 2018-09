«La recepta de l'èxit és personal i intransferible»

El coaching és una disciplina pensada per ajudar tot tipus de persones o equips a prendre decisions per assolir millors resultats. Aquesta és la raó de ser de Cambyo, una consultora barcelonina fundada per Usoa Arregui, Ignacio Alonso i Alfredo Julià que es basa en la seva pròpia metodologia. Fins abans de l´estiu era Different Coaches, però se li ha donat un nou impuls i significat a través del canvi de nom.

Amb quina metodologia treballa Cambyo?

Un fonament clau del coaching és la maièutica, un concepte socràtic que parteix de la premissa que res s´aprèn de forma tan autèntica com quan neix d´una reflexió feta per un mateix. Per això la nostra principal eina és la pregunta. Proposem als nostres clients preguntes que no s´estan fent perquè puguin fer-se-les i així descobrir camins i estratègies que estaven ocults.

El coaching és doncs un procés de descobriment. S´acompanya la persona o els equips a descobrir allò que els està impedint aconseguir l´objectiu que persegueixen. El coach en té la clau?

El coach no sap quina és la clau, la té el client, tot i que ell no sap que la té. La nostra feina és fer que el client la descobreixi. Com? No hi ha una recepta. Amb cada client és diferent i no hi ha qüestionaris per a tots igual. El client explica, el coach escolta i a partir d´aquí s´actua. Es tracta de treure el millor d´un mateix i plantejar preguntes que un mai no es faria i que li permetran obrir-se a formes diferents de veure el món. En posaré un exemple entenedor: si ens agraden molt els pantalons d´un aparador, abans de comprar-los ens els voldrem emprovar i mirar-nos al mirall per saber com ens queden oi? Doncs l´efecte del coaching és això.

Posar-nos davant del mirall perquè en veure´ns puguem dir «això no ens agrada i ho volem canviar»...

Aquesta és la base. I una altra idea també molt important és deixar enrere les obligacions o imposicions. Sovint a la feina diem «he de fer...». Doncs no. El motor de les coses no ha de ser «he de fer» sinó «vull fer». El resultat és molt diferent i cal tenir-ho present per a l´assoliment dels objectius.

En resum, els professionals o empreses que es posen en mans d´un coach han de tenir clar que vostès no tenen una fórmula per solucionar una determinada qüestió, però sí que els ajuden a fer el seu propi diagnòstic...

Sí, i a analitzar si la seva forma de treballar els permet assolir l´èxit. Nosaltres els donem els recursos per fer-ho.

Quins són aquests recursos?

Recursos que sabem que són importants com la comunicació, la confiança, un determinat estil de lideratge, una forma de resoldre els conflictes i fer front al canvi. També donem molta importància a les emocions: saber identificar per a què serveixen i com utilitzar-les, una dimensió que a vegades les empreses no tenen tan present però que també els resulta molt útil per tenir èxit.

Què és l´èxit?

Aquesta és la primera qüestió que cal plantejar: què és per a cadascú l´èxit? De fet, la dinàmica en què treballarem el dimecres dia 26 a Manresa, a la jornada eWoman, gira entorn d´aquesta pregunta i de la importància d´escoltar-se a un mateix per respondre-la. Per exemple, per a segons qui l´èxit pot ser posar-se en acció i per a algú altre aprendre a parar. La recepta de l´èxit és personal i intransferible. Reflexionarem en col·lectiu sobre l´èxit, però no vull avançar com ho farem, mantenim el factor sorpresa d´un roleplay que servirà de motivació i inspiració per als assistents.

Una proposta que permetrà conèixer de prop la importància del coaching, un sistema al qual cada vegada recorren més empreses?

La veritat és que sí, cada cop hi ha més demanda i les empreses solen repetir.

A quin perfil professional va dirigit Cambyo?

Treballem tant amb equips com amb professionals individuals, per exemple directius de pimes i multinacionals, també amb consultores, advocats, empreses tecnològiques, farmacèutiques. Per a mi el perfil té a veure amb el fet que tinguin ganes de millorar i superar-se. No necessàriament han de tenir un problema per posar-se en contacte amb nosaltres, sinó ser conscients que estem en un món volàtil i voler-se anticipar a aquesta realitat.

Parla de clients diversos, tant homes com dones. Hi ha diferències?

En les dones hem observat que és molt comuna la connotació negativa que tenen de l´egoisme. A moltes dones els falta ser egoistes. Això per a nosaltres no té mala reputació, perquè entenem que es tracta de fer-se càrrec de les pròpies necessitats i no tant de les dels nostres fills, pares o amigues.