Resten places disponibles per a un curs d'instal·ladors de la Cambra

La Cambra de Comerç de Manresa iniciarà el proper 24 de setembre un curs d'instal·ladors d'aigua, climatització i gas, que té per objectiu formar joves sense feina ni estudis per poder treballar en aquest sector. El curs té el suport del Gremi d'Electricitat, Fontaneria i afins del Bages i el Berguedà i serà el segon que es fa en aquest àmbit dins del programa PICE, el programa que impulsen les Cambres en l'àmbit estatal per lluitar contra l'atur juvenil. En aquests moments, queden encara algunes places disponibles per a aquest curs. Les persones interessades cal que s'adrecin a la Cambra personalment o per telèfon al 93 872 42 22.

Aquest serà el primer dels tres nous cursos gratuïts de formació adreçats a menors de 30 anys que busquen feina que farà la Cambra aquesta tardor. Després del d'instal·ladors, en començarà un d'introducció a l'hostaleria (22 d'octubre) i un de logística i magatzems (23 de novembre).