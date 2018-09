El manresà Isidre Fainé rep el premi Forbes a la Filantropia 2018

El president de la Fundació Bancària la Caixa i de Criteria Caixa, el manresà Isidre Fainé, ha rebut el premi Forbes a la Filantropia 2018 per la seva «important tasca» al capdavant de la Fundació la Caixa, en una gala que va tenir lloc la nit de dilluns a Madrid. Fainé va rebre el guardó a mans del president d'ACS i millor CEO de l'any 2017, Florentino Pérez. Es tracta de la primera edició a Espanya d'aquest premi, que té com a objectiu promoure la filantropia i donar més visibilitat a les accions que contribueixen a una societat més justa. Després del premi, Fainé va explicar que Francesc Moragas «va engegar el 1904 una Caixa de pensions i d'estalvis», però que «qualsevol que conegui la seva història podrà reconèixer que la vocació d'aquella empresa va ser eminentment filantròpica». En l'entrevista que acaba de publicar Forbes amb motiu del premi, Fainé assegura que per a ell «la vida és servei», una actitud que «sempre he mirat de mantenir en qualsevol de les activitats i empreses que he emprès en la meva vida».