BBVA escull Manresa per estrenar a Catalunya el seu nou model d'oficina

BBVA ha estrenat a Manresa la seva primera oficina a Catalunya del nou model de l'anomenat Centre de Banca de Clients, un espai concebut per a la relació amb el client que pretén incidir en l'atenció personalitzada i donar forma física a la transformació digital de l'entitat. El nou espai està ubicat al número 24 del passeig Pere III, a l'antiga seu central de la desapareguda Caixa Manresa.

El nou centre de banca ha suposat una profunda remodelació de les tres plantes que ocupava l'antiga oficina bancària. Així, s'ha actuat sobre 1.307 metres quadrats dels 1.854 de superfície total. Amb la reforma, s'han guanyat 377 metres quadrats per a l'atenció al client.

Aquesta renovació respon a l'interès de l'entitat de transformar, al conjunt de l'Estat, algunes de les seves oficines en centres d'operacions territorials. Així, l'oficina del passeig Pere III, de la qual depenen 19.000 clients principals, serà la primera en canviar de cara d'una llista en la qual, al Bages, també figuren les de la Bonavista de Manresa, Santpedor, Sallent i Berga. En total, la territorial Catalunya del BBVA (tot el Principat, excepte Barcelona i l'àrea metropolitana) tindrà 61 Centres de Banca de Clients, que es preveu que en tres o cinc anys s'hagin remodelat completament, segons explica el director de la territorial, Xavier Llinares. L'entitat està implementant des de fa un any aquest model d'oficina arreu de l'Estat. El banc ha escollit Manresa per iniciar la transformació a Catalunya pel «vincle de l'entitat al territori» (va adquirir Catalunya Banc, en el qual s'havia fusionat Caixa Manresa) i per la gran disponibilitat d'espai a l'immoble del número 24 del passeig Pere III, diu Llinares. De moment, el banc ja té planificades nou renovacions a Catalunya.

Les noves oficines volen oferir un «servei integral al client», com ja ho fan els canals digitals de l'entitat, l'ús dels quals estan experimentant «un creixement exponencial», apunta Llinares. El 50% dels clients del banc ja es relacionen amb l'entitat mitjançant els canals digitals. El director de la territorial Catalunya assegura que la relació per mitjà de l'app, la web i també les noves oficines aporta al client «una experiència única» de relació. En aquests moments, el 92% de serveis i productes que ofereix el banc es poden contractar mitjançant els canals digitals.

Llinares assegura que la paulatina digitalització de la comunicació banc-client no ha d'anar en detriment dels serveis tradicionals, analògics. «Hem de continuar donant aquest servei, però som una empresa privada que ha de tenir en compte als seus accionistes. Hem de ser eficients, però també rendibles», conclou Xavier Llinares.

D'aquesta manera, el nou model d'oficina esdevé «una adaptació física a una nova realitat, que busca, també, fomentar «una experiència única». El remodelat espai incorpora sis caixers automàtics d'última generació, posa a disposició del client un gestor de benvinguda i comprèn sis espais de reunió per a l'atenció confidencial dels clients, que, si ho desitgen, poden concertar una cita prèvia per agilitzar les seves gestions. També s'incorporen dos espais de treball informals per a les operacions que requereixin menys privacitat.

Els clients són atesos per gestors especialitzats que treballen en un entorn de treball obert, diàfan i tecnològic, formes d'atenció «ja implantades a les seus centrals del BBVA», apunten fonts de l'entitat. A les noves oficines, on hi ha un espai de caixa tradicional, també hi ha una zona no accessible al client des d'on treballa tant l'equip remot de gestors personals com el de banca privada, banca personal i pimes. Una forma d'operar «molt ben valorada per l'empleat, que fomenta el treball col·laboratiu», diu Llinares.

El nou centre també disposa de sistemes d'eficiència energètica, sense arxius ni papereres, per avançar cap a un mètode de treball sense paper i amb recollida selectiva de residus.

L'obertura del nou espai del BBVA, les obres del qual es van enllestir a final d'agost, estarà plenament operatiu els propers dies. La seva estrena s'escau amb l'anunci del banc del tancament, el proper 25 de novembre, de la històrica oficina del carrer Guimerà i també de la de Crist Rei, dos fets que l'entitat assegura que no estan vinculats. Amb els canvis, BBVA mantindrà vuit oficines obertes a Manresa i una vuitantena d'empleats.