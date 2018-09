Caprabo se suma a la primera setmana contra el malbaratament d'aliments, una iniciativa coordinada per AECOC, l'Associació d'Empreses del Gran Consum, que se celebra per primera vegada a Espanya, del 24 al 30 de setembre. Caprabo ha preparat un conjunt d'iniciatives destinades a arribar al consumidor per conscienciar, impulsar i motivar sobre les eines per reduir la quantitat de menjar que es llença a les escombraries. Un taller amb la xef Ada Parellada, la visita a la cuina de la influencer i escriptora Rosa Pich, i un concurs d'idees i trucs buscaran sensibilitzar sobre la importància de la lluita contra el malbaratament d'aliments.