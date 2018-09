El Govern redueix l'impacte de la fuga d'empreses i parla de 2.500 decisions de marxa

La Generalitat va minimitzar ahir l'impacte en l'economia productiva de la fuga de seus socials d'empreses que ha viscut Catalunya i ha reduït a 2.501 el nombre de «decisions empresarials» de trasllat preses en el període d'octubre del 2017 al 31 de juliol del 2018.

Aquestes 2.501decisions empresarials corresponen a 3.700 CIF (codis d'identificació fiscal de les companyies), ja que diversos grups o consorcis tenen diverses firmes com és el cas dels financers o hotelers, i la seva facturació global s'eleva a 100.000 milions d'euros. La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va facilitar ahir aquestes dades, extretes d'un informe elaborat per la Generalitat per analitzar l'impacte de la fuga de les seus socials d'empreses.

La xifra de 3.700 CIF contrasta amb la que utilitza el Col·legi de Registradors Mercantils, que eleva a 4.500 el nombre d'empreses que han traslladat la seva seu per la inestabilitat política que va seguir als esdeveniments de la tardor. La Generalitat destaca en el seu informe que aquests 3.700 CIF suposen el 0,59% de la base empresarial de Catalunya.

L'informe revela també que el 80% de les empreses que s'han traslladat són micro i petites empreses i que el 80% corresponen al sector serveis, mentre que el 61% se n'han anat a Madrid. Per sectors, l'altre 12,2% de les empreses afectades eren industrials, el 7% de la construcció i l'1,2% d'agricultura. Aquests percentatges han portat Chacón a assegurar que l'impacte sobre l'economia «real», la productiva, és mínima i a relativitzar la importància de la pèrdua de llocs de treballs, que no s'ha quantificat.

La tendència a la sortida de seus socials va començar a reduir-se el maig i la Generalitat considera que es pot parlar d'una situació de normalitat des de l'agost. En concret, l'octubre del 217 es van produir 112 sortides d'empreses, el novembre van ser 372, el desembre, 813, i el gener, 863. A partir d'aquell mes, la tendència va començar a canviar i el febrer se'n van anar 445; el març, 386; l'abril, 170; el maig, 236; el juny, 182; el juliol 121; i l'agost, 69.

Per reafirmar el missatge de la poca afectació en l'economia real, Chacón va insistir que el nombre d'empreses amb seu a Catalunya va augmentar en 9.385 el 2017 i que aquest any va ser el que va registrar més entrades a Catalunya de CIF procedents de la resta de l'Estat, en concret 660. A més, l'informe posa l'accent en el fet que Catalunya lidera el nombre d'empreses amb seu social en el conjunt d'Espanya, amb el 18,5% del total, i que el PIB va créixer el 3,4% l'any passat.

La consellera va denunciar «la demagògia i la voluntat política de perjudicar l'economia catalana» per part de l'anterior Govern, que va aprovar el decret que facilita el trasllat de les seus socials.