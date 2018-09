«El binomi dona-màrqueting ajuda molt, per qualitats com la sensibilitat i l'empatia»

És llicenciada en Economia i ADE a la universitat Pompeu Fabra, màster en Direcció de Màrqueting a ESADE i màster en Internet Business a ISDI

La manresana Montse Jodar fa anys que es mou en el món del màrqueting. Actualment té un càrrec important a la companyia Idilia Foods i anteriorment havia treballat a Gallina Blanca, Pepsico i Bacardi, en diferents rols de màrqueting i imatge de marca. La seva experiència l'exposarà dimecres al matí a la jornada eWoman, al teatre Kursaal, amb un conferència titulada «Somnis».



La paraula somnis és per a mi una paraula màgica i molt motivadora, és la brúixola que intenta moure la meva vida. De fet, m'agrada tant que des de fa uns mesos la porto tatuada al canell. A vegades és fàcil perdre el rumb i les coses importants i me la miro per recordar quins són els meus somnis. El que exposaré és la meva història personal per assolir un somni professional: aconseguir dirigir i gestionar una marca coneguda, una marca que havia estat a la meva vida des de petita.

Li ha costat arribar-hi. Quines qualitats es requereixen?

Hi he dedicat moltes hores, però m'ho he passat molt bé, treballant i formant-me. Em sento afortunada de tenir una feina de la qual gaudeixo moltíssim. Les qualitats que penso que calen per arribar a una bona posició de màrqueting són tenir una visió global de les coses i ser multitasques, perquè sempre tens diversos fronts oberts. Ser un bon comunicador i tenir dots de lideratge. Tenir una forta base analítica, perquè tot i que hi ha una part molt d'intuïció i creativitat, moltes decisions es basen a fer investigació als consumidors actuals o potencials. Ser una persona curiosa, que està atenta a les últimes tendències. I tenir empatia per captar les diferents realitats.

Vostè que fa anys que es mou en el món del màrqueting, els càrrecs d'alta responsabilitat a companyies de gran consum els ocupen més dones o homes?

El cert és que el món del màrqueting és molt femení, a vegades fins i tot massa. Tant a Idilia Foods coma a Gallina Blanca i a Bacardi he tingut una dona com a directora de màrqueting. Són rols molt ocupats per dones tot i que es busca l'equilibri, que també hi hagi homes, perquè la diversitat (de gènere, edat...) enriqueix la feina.

Pel que diu, ser dona no li ha suposat cap dificultat...

Personalment no m'ha sumat ni restat. Ser dona en el món del màrqueting m'ha aportat qualitats que em permeten fer una feina ben feta i el millor que puc. El binomi dona-màrqueting ajuda molt, perquè qualitats com la sensibilitat, l'empatia o la constància les pot aportar millor una dona que un home, en general.

La visibilitat de la dona no és en tots els sectors. Què en pensa, d'aquesta discriminació?

M'entristeix molt pensar que al segle XXI encara es donin situacions de discriminació per gènere, així com també per raça, orientació sexual... Per sort no ho he patit, en la meva trajectòria professional no m'he sentit mai discriminada per ser dona.

No tinc fills ni càrregues familiars, ara com ara, i per tant la conciliació familiar no ha influït en la meva trajectòria professional. Però més enllà d'això és molt important una conciliació per a un equilibri personal, per a un bon rendiment.

Li he sentit dir que viu la vida amb molta curiositat «perquè mou el món i el transforma». Expliqui'm aquesta premissa...

La curiositat és una qualitat molt important, que fa moure muntanyes i és transversal. És independent de l'edat, el sexe o la raça. Per exemple, pots tenir 15 anys i no tenir cap tipus d'inquietud o tenir-ne 60 i tenir ganes de seguir estudiant, per exemple. A mi, en els àmbits personal i laboral, m'agrada rodejar-me de persones molt curioses que em facin descobrir coses noves. Si ets curiós vius un procés d'aprenentatge continu, et permet créixer i estàs més atent a les oportunitats que hi ha al voltant. És una actitud de vida per ser més feliç.

Una altra afirmació seva: «Sóc de DNI analògic però cor i ment revolucionats digitalment». El procés de digitalització que viu la societat és una oportunitat?

Ho és! I no ho podem viure de cap altra manera. Les noves tecnologies ens faciliten molt la feina i la vida, per exemple, per comunicar-nos a distància... L'impacte és brutal en tots els àmbits, i ho serà encara més en el futur, amb el teletransport, l' smart city...

En la seva feina quin paper hi juguen?

Són eines de comunicació amb els nostres consumidors, per mitjà de la pàgina web, les xarxes socials... I internament ens permeten eines més eficients de treball tant per a l'emmagatzematge de la informació com per a una millor organització i comunicació entre departaments.

Actualment, com a Marketing Manager a Idilia Foods quines tasques desenvolupa?

La meva tasca principal és fer créixer la marca Nocilla. Com? Amb un pla d'actuació que exposa què cal fer amb la marca, objectius que es volen assolir, recursos que calen... Per exemple, ha estat molt important el rellançament complet de Nocilla per l'eliminació de l'oli de palma, que tenia una imatge molt negativa quant a salut i era una barrera a l'hora de consumir-ne. Això ha suposat molta feina perquè no variés el producte i una gran tasca comunicativa, amb una campanya molt potent de publicitat televisiva i digital, i també als punts de venda.