CaixaBank ven la seva participació del 9,36% a Repsol i surt del seu consell

El consell d'administració de CaixaBank ha decidit vendre la seva participació accionarial del 9,36% a la petroliera Repsol, un paquet amb valor de mercat superior als 2.500 milions d'euros, i tanca així una llarga etapa de 22 anys de presència en la compa-nyia energètica.

Aquesta decisió, anunciada per l'entitat bancària a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), comporta que els consellers dominicals de CaixaBank en el consell d'administració de Repsol, Jordi Gual, president de l'entitat bancària, i Gonzalo Gortázar, conseller delegat de l'esmentada entitat, han presentat la seva renúncia al càrrec.

El procés de sortida de CaixaBank es realitzarà gradualment mitjançant diverses fases: d'una banda, mitjançant la liquidació anticipada dels dos contractes de permuta de renda variable existents ( equity swap) representatius del 4,61% i, per de l'altra, mitjançant la venda al mercat del 4,75% restant.

L'operació, segons informa CaixaBank, suposarà per a l'any 2018 una pèrdua extraordinària neta d'aproximadament 450 milions d'euros en el compte de resultats del tercer trimestre, si bé, una vegada conclòs el procés de venda, tindrà un impacte pràcticament neutral en la ràtio de solvència Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded. L'entitat bancària preveu finalitzar la seva posició restant del 4,75% a Repsol abans del tancament del primer trimestre del 2019, de manera que les vendes es limitaran diàriament a un màxim del 15% del volum negociat al dia.

La sortida de Repsol és una operació que s'emmarca en els objectius del Pla Estratègic 2015-2018 de l'entitat, entre les quals s'incloïa reduir el pes de la cartera de participades, que al tancament del 2014 arribava al 16%.

Com a conseqüència de diferents operacions els últims temps, especialment les vendes de les participacions a The Bank of East Àsia i Grup Financer Inbursa, i la presa de control a BPI, en acabar el segon trimestre del 2018, el capital assignat a les participades se situa entorn del 5%.

D'aquesta manera, CaixaBank surt del capital d'una de les seves dos grans participades i es manté de moment al de Telefónica, on controla aproximadament el 5%, part d'aquest percentatge també en equity swaps.

La possibilitat que CaixaBank vengués el seu paquet a Repsol, on és el seu principal accionista ara com ara, s'havia planejat els últims anys dins l'estratègia del banc d'anar-se desprenent gradualment de la seva cartera industrial i de serveis. L'expresident de CaixaBank i president de Criteria, el manresà Isidre Fainé, ja havia esmentat aquesta possibilitat el 2015 en una entrevista al Financial Times, en la qual assegurava que la participació a Repsol no era «estratègica».