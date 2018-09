El CFP amplia el públic objectiu amb cursos gratuïts per a tots els sectors

El Centre de Formació Pràctica (CFP) de Manresa amplia l'abast dels seus cursos de formació i aquesta tardor ofereix tres propostes adreçades a professionals de tots els sectors. Es tracta d'un curs de big data, un de lideratge d'equips i un de gestió de nòmines que començaran l'octubre i que són gratuïts. Els cursos tenen un durada d'entre 30 is 40 hores en funció del curs i es faran en horari de tarda. Les inscripcions són obertes.

El curs de big data vol oferir una introducció a la metodologia i les tecnologies de tractament de grans volums de dades, un dels grans reptes que tenen les empreses i institucions actuals. Per fer-lo no calen coneixements previs. El curs de lideratge d'equips oferirà les eines per als objectius de cada participant, treballant diferents tècniques d'autocontrol i autoconeixement, negociació, motivació d'equips, gestió de conflictes i habilitats socials. Per últim, en el de gestió de nòmines i seguretat social es treballaran els conceptes i les habilitats bàsiques per desenvolupar-se en aquesta àrea.