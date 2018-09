El president de CaixaBank demana «coratge» per apujar els tipus d'interès i moderar els excessos

El president de CaixaBank, Jordi Gual, va demanar ahir «coratge» a les institucions polítiques i econòmiques per aprovar una pujada dels tipus d'interès que contribueixi a «moderar els excessos i les expansions», i evitar així assumir riscos com els que van conduir a l'última gran crisi. Gual va fer aquesta reflexió en el marc de la conferència inaugural del cicle «10 anys de caiguda de Lehman Brothers: què hem après?», organitzada pel Cercle d'Economia en col·laboració amb el CIDOB i el grup d'opinió EuropeG.

El president de CaixaBank va recordar que el 2015 ja es parlava de la necessitat d'apujar els tipus i que llavors es van alçar veus advertint que l'economia era massa fràgil per fer-ho perquè es posaria en risc la recuperació, un debat que s'ha mantingut en el temps fins a l'actualitat. «Al món li costa molt aguantar la pressió i retirar les polítiques expansives per por que s'espatlli la recuperació econòmica, però s'ha de fer perquè la recuperació ha de procedir de variables reals i no financeres», va assenyalar.

En aquest punt, va lamentar que «hi ha poc coratge per fer-ho i assumir les conseqüències», i va demanar als líders tant polítics com de les institucions econòmiques que «sàpiguen moderar els excessos i les expansions». Gual va comparar els tipus d'interès baixos amb el vi i va assegurar que «si no es retira el vi de la taula la ressaca pot ser pitjor».