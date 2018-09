Principi d'acord a Home Meal per refinançar el seu deute

Home Meal, empresa amb cuina central a Sant Vicenç de Castellet i titular de la cadena de botigues de menjar per emportar Nostrum, ha anunciat un principi d'acord per refinançar tot el seu deute a curt termini que inclou un import de 10 milions d'euros (3,7 i 6,3 milions de deute bancari i pagarés cotitzats, respectivament).

En un comunicat del Mercat Alternatiu Borsari (MAB), on cotitza, la companyia ha precisat que el principi d'acord ha estat assolit amb un total de nou entitats financeres –BBVA, Targobank, Banc Sabadell, Ibercaja, Banc Santander, Bankia, Banc Popular, Bankinter i Cajamar–, així com amb les forquilles de pagarés a un any cotitzats a Luxemburg.

Els paràmetres bàsics del principi d'acord estableixen el seu venciment als 6 anys, el 2024, un any de carència del principal i amortitzacions creixents a partir del primer any, tenint en compte que el primer pagament es realitzarà el primer trimestre del 2020.

L'acord també exigeix la compartició de garantia hipotecària per part de tots els titulars del deute objecte de refinançament, en diferents rangs. L'operació modifica l'estructura del passiu de l'empresa, que impacte «de forma molt positiva» en el fons de maniobra, per import de 9 milions d'euros, aproximadament, que es reclassifiquen de curt a llarg termini.

«El reequilibri del passiu financer ha de permetre a la compa-nyia continuar finançant les seves operacions al mercat borsari», ha assegurat Home Meal.

Home Meal va doblar les seves pèrdues el 2017 i va acabar l'exercici amb uns números vermells de 3,46 milions d'euros, davant dels 1,52 milions de pèrdues del 2016, que va atribuir a l'augment del cost financer i del volum d'amortitzacions respecte al 2016, tot això fruit de l'«elevada inversió» duta a terme els últims anys.

La propietària de Nostrum va precisar el maig del 2018 que a final del segon trimestre del 2017 va acabar el «fort pla d'inversions» que ha dut a terme des que va començar a cotitzar en el MAB, a final del 2014.

En aquest context, Home Meal ultima el llançament –el maig la companyia va anunciar que estava previst per a aquest mes de setembre– de la seva pròpia criptomoneda, que anomenarà Meal Token, per captar uns 50 milions d'euros d'inversors internacionals, el que es coneix com a oferta inicial de moneda (ICO, per les seves sigles en anglès).