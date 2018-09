«Tothom ha de ser conscient que la dona pot fer molt més»

Nascuda a Manresa l'any 1965, ha viscut vinculada a la dansa des dels 3 anys. Titulada per la Royal Academy of Dance de Londres i exintegrant de la companyia de ballet Arsis, Soler també està especialitzada en pilates, a més de tenir títols de les tècniques gyrotonic i gyrokinesis. Dirigeix una escola de dansa a Manresa que du el seu nom des de fa 20 anys i també un centre de salut. És presidenta de l'associació de dones emprenedores DEIM. A la jornada eWoman serà l'encarregada de donar la benvinguda.



Com obrirà la jornada?

Donant valor a la dona perquè tingui més nom, que sigui més visible, demanant que pugui tenir més oportunitats. Encara hem de cridar molt per fer-nos escoltar, per explicar que nosaltres tenim una manera més social de fer, més col·lectiva, som més d'equip. Seria necessari que les dones no haguessin de triar entre els nens i la feina, que sembla mentida que encara passi, tot i que avui hi ha moltes més dones a la universitat. A més, tenim dificultats per pujar a les empreses. La veritat és que no hauria de caldre fer jornades així, però encara són necessàries.

I som al segle XXI.

Sempre es parla de la igualtat, de com s'hi avança, però encara hem de celebrar un dia de la dona. No tenim les mateixes oportunitats.

Al món de l'empresa és on més es fan notar les diferències?

Pel que conec, crec que sí. I penso que a les direccions de les empreses privades encara es fa notar més, on sovint abans es trien homes que dones, tot i que tinguin les mateixes qualitats.

Com creu que es pot revertir aquesta situació?

És difícil. Hi ha moltes traves i l'empresa hauria de tenir més present la vàlua de les dones i no estar pendent de si té fills o no, si es pot o vol quedar-se embarassada o no. L'home també s'hauria d'implicar més en la cura de la família. Demana un gran canvi cultural.

Sí, i abans de res, a les escoles. Hem de treballar des de la base. És cert que les coses han canviat molt, en positiu, però encara falta feina. Tothom ha de ser conscient que la dona pot fer molt més.

En el sector de l'empresa, què caldria fer, concretament?

S'hi ha de valorar més la persona que no pas el gènere. En qüestions de cura, la dona està per sobre de l'home, és més social, però de vegades per progressar a l'empresa la dona es torna més agressiva, i no es tracta d'això. No s'hauria de competir en un món d'homes com a homes.

I quina feina fan des de DEIM, en aquest sentit?

Intentem que les dones formin part de debats de cultura, d'empresa. Que les dones tinguin més coneixement de l'entorn empresarial i directiu perquè poguem tirar endavant. Hem col·laborat, per exemple, en el pacte de ciutat.