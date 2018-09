Aquest és el supermercat més barat de Manresa

Depenent de quin supermercat de Manresa s'esculli per fer la compra mensual podem trobar-nos amb uns quants euros més o menys al compte a final de mes. Un estudi de l'OCU (Organització de Consumidors i Usuaris) ha analitzat el què costa fer la compra en les diferents cadenes de tot l'estat i en el seu web permet, també, fer cerques per localitats.

A la capital del Bages, i sempre segons l'OCU, el supermercat on és més econòmic fer la compra del mes és Mercadona, on el comprador pot omplir el rebots per 395,47 euros/mes. El top del rànquing el completa una altra firma valenciana, Consum (398,55 euros/mes, 36,96 euros més car a l'any) i Carrefour (407,23 euros/mes, que suposa gastar 141,12 euros més a l'any). Charter, Dia Maxi, Carrefour Market, Bon Preu i Caprabo i Esclat van al darrere.

Al costat oposat trobem Condislife, on la compra mensual ascendeix a 450,98 €. És a dir, que al llarg de l'any els seus compradors poden pagar uns 666 euros més en total que els que ho fan a Mercadona o Consum. I Plus Fresc, on la compra mensual pot sortir per 447,37 euros (622,80 més a l'any).

Al rànquing de l'OCU no hi figuren al llistat de Manresa els supermercats Lidl i Aldi.