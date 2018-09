Condals inverteix un milió en tecnologia per visionar l'interior de peces industrials

La firma manresana Acabados de Fundición, del grup de la Fundería Condals, el Condals Group, acaba d'incorporar un tomògraf d'última generació, al recentment estrenat departament de tomografia de l'empresa, anomenat AF Tomography Center.

El tomògraf és un aparell d'alta tecnologia i que permet recrear una imatge de les peces en tres dimensions. El grup manresà ha realitzat una inversió del voltant del milió d'euros per disposar d'aquesta màquina, de la qual només n'hi ha una altra amb la mateixa potència a l'estat espanyol.

Jordi Mas, manager d'AF Tomography Center, explica que el tomògraf té 450 kV de potència, un nivell que li permet visionar l'interior de les peces de materials amb alta densitat com el ferro i l'acer. Amb l'aparell que acaba d'adquirir el grup manresà es poden escanejar peces que facin unes dimensions màximes de 25 centímetres d'amplada per un metre d'altura.

Mas afegeix que l'altre aparell amb aquesta potència que hi ha a l'Estat es troba al País Basc. Tot i això, la màquina adquirida per la firma manresana i subministrada per General Electric incorpora les últimes tecnologies que hi ha al mercat. Mas explica que aquest aparell, entre una de les seves aplicacions, permet quantificar volumètricament els possibles defectes, és a dir, en tres dimensions.

El mateix Mas puntualitza que una de les alternatives per conèixer l'interior de les peces és a través de les radiografies convencionals però en aquest cas, si hi ha un defecte, al ser en dues dimensions, no se'n pot conèixer la seva profunditat, és a dir no es pot conèixer quina és la magnitud real del possible problema.

Com que amb la radiografia convencional no n'hi havia prou per saber què passava exactament a l'interior de les peces, la solució era tallar-les, és a dir fer un assaig destructiu, o enviar-les a altres centres perquè fossin tomografiades.

El tomògraf adquirit per Condals Group s'utilitzarà per investigació i per millorar els productes de la mateixa foneria. D'aquesta manera, diu Mas, «seguim amb el nostre procés de millora contínua al tenir les tecnologies més avançades i augmentem el valor afegit dels nostres productes».

Però a més a més, explica que posaran el tomògraf a disposició de terceres empreses del sector industrial perquè hi puguin escanejar els seus productes.

La inauguració oficial de l'aparell es portarà a terme aquest proper dijous, 27 de setembre, al matí a les instal·lacions que la firma té al barri dels Comtals de Manresa.