Ferrer participarà a la fira de l'alimentació SIAL de París

L'empresa bagenca d'alimentació Ferrer participarà a la Fira SIAL 2018 de París, una de les cites mundials més importants del sector alimentari, que se celebra cada dos anys i on es presenta una oferta representativa de tots els agents del sector i de les seves novetats.

Ferrer hi presentarà les seves novetats més destacades d'aquest any: la línia Ferrer Ecològic, que ha sortit al mercat aquesta primavera i que inclou productes com tomàquet fregit, pebrot escalivat, gaspatxo i cremes de verdures; la nova gamma de Cremes de Verdures al gust, amb nou format, imatge renovada i receptes millorades; i les «Superfood Dressing Salad», una nova gamma de salses per a amanides, amb superaliments entre els seus ingredients. Ferrer, amb seu a Santpedor, està seguint darrerament una estratègia d'expansió internacional, i ja a l'entorn del 15% de la seva facturació prové del mercat exterior, segons dades de l'empresa.