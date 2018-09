El Govern ampliarà els límits de consum del bo social de la llum

El Govern ampliarà els límits de consum bàsic aplicables a cada un dels perfils dels consumidors beneficiaris del bo social elèctric, i que van ser establerts l'any passat en el reial decret aprovat per l'anterior Executiu del PP per aplicar descomptes entre el 25% i 40% del rebut de la llum per a les llars vulnerables en funció del seu nivell de renda i de la seva situació.

Segons l'última reforma del bo social elèctric que va ser aprovada l'any passat per l'anterior Govern, el descompte del bo social de la llum només és aplicable a un consum mensual bàsic que s'assignarà a cada tipus de llar, mentre que l'excés sobre aquesta xifra es facturarà a la tarifa regulada, el Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC).

Aquest límit de consum va des dels 100 quilowatts hora (kWh) al mes (1.200 kWh / any) per a una família sense menors, passant pels 140 kWh (1.680 kWh / any) per a pensionistes o famílies amb un menor i 170 kWh (2.040 kWh / any) si tenen dos menors, fins als 300 kWh (3.600 kWh / any) si són famílies nombroses.

Fonts del ministeri per a la Transició Ecològica han indicat a Europa Press que el Govern està treballant en diferents modificacions del bo, «conscient que la seva actual configuració necessites millores», entre d'altres, la d'ampliar aquests límits de consum bàsic.

Així mateix, el gabinet dirigit per Teresa Ribera és partidari que per determinar el descompte es prengui com a referència el consum anual, i no el mensual.